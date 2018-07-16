盤前財經大事搶先讀2018年7月16日

今日操盤前瞻

新任內閣成員上任

中國第 2 季 GDP 成長率

美國 6 月零售銷售

IMF 世界經濟展望報告

日本股市休市一日

法說會：全球

除權息：國喬、正文、精誠、超眾、矽創、鼎元、萬海、達邁、政伸、聯成、巧新、特力、美桀、保瑞、新海、政伸、恒耀

新股掛牌：晶相光

三星明年新機導入超聲波螢幕下指紋辨識 GIS、歐菲光受惠

根據天風國際分析師郭明錤最新報告，三星明年包括 S10、A 系列與 Note 10 等新機都將導入超聲波屏下指紋辨識模組，預估配備這項功能的機型出貨量可達 6000 萬支，台觸控廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)、陸廠歐菲光，都將成為三星訂單最大受益廠商。閱讀全文...

私權政策更新爭議 Line 回應：虛心受教持續改進

LINE 近期更新版本，要求用戶同意隱私權政策，才能繼續使用，引起不少議論，LINE 昨 (15) 日發出聲明，重申感謝近日用戶、媒體、社會各界對 LINE 隱私權政策更新之關注，特別是在與用戶溝通所使用的語言與介面等部份，不盡細膩完善因而引發疑慮，LINE 虛心受教，也將持續改進。閱讀全文...

〈觀察〉7 月非蘋新機競出 宏達電靠五月天拚突圍

搶在今年蘋果 iPhone 新機上市前，非蘋陣營包括宏達電 (2498-TW)、華碩 (2357-TW)、LG、Sony、小米、諾基亞等 7 月新機競出，爭搶暑假商機；台灣智慧手機市場受到 499 之亂的影響，今年市況冷清，考驗各品牌行銷能力；宏達電上半年業績表現不優，期盼五月天成為下半年的突圍利器，衝刺營運表現。閱讀全文...

〈觀察〉金飯碗全都露！有 2 家金控獲利增、員工薪資卻縮水

金管會宣布，從明 (2019) 年 6 月底前，所有上市櫃公司必須揭露員工和非經理人員工的平均薪資費用，而且低薪企業也逃不了。若單以金控公司來看，根據各家金控去年年報揭露，國內 15 家上市櫃金控的全年員工福利費用平均值大約 121 萬元，其中，中信金以 169.7 萬居最幸福企業。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉翻滾的牛市 (RBM)！！

股市若為牛市趨勢是指，該市場股價指數，一步一步多處上升軌道之中；偶爾也會脫離既有軌道；在這軌道上還是有升有降，但是這次的頂點、會比上一次要高。其實在多與空兩種趨勢中，還可以區別出更多種、趨勢型態與骨架結構，用來更貼切對於行情的描述。閱讀全文...