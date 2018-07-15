東江環保(00895-HK)：江西東江獲江西省豐城市環保局同意恢復生產

東江環保(00895-HK)公布，公司獲悉，江西東江於2018年7月13日收到江西省豐城市環保局下發的《行政處罰決定書》(下稱《決定書》)及《關於江西東江環保技術有限公司申請恢復生產的復函》（下稱《復函》)，現將主要內容公告如下：《決定書》主要內容為：你公司二燃室溫度存在低於環評要求的≥1100度的要求，存在不正常運行汙染防治設施的情形。根據《中華人民共和國大氣汙染防治法》相關規定，對你公司作出罰款五十萬元的行政處罰。

《復函》主要內容為：核查結果表明，你公司已基本按照我局2018年5月28日下達的《責令改正違法行為決定書》要求完成相關整改。根據現場核查意見，經我局研究決定，原則上同意你公司恢復生產。

本次行政處罰不會對公司的生產經營造成重大影響。在未來的生產經營過程中，公司及下屬子公司將嚴格按照相關法律法規規定，認真執行各項環保管理制度，進一步加強環境風險管控和隱患排查治理工作，確保公司持續健康運營。

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