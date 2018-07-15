金隅集團(02009-HK)完成發行30億債券

金隅集團(02009-HK)公布，根據《北京金隅集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，本期債券發行規模為不超過30億元(人民幣.下同)，本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，本期債券發行價格為每張100元，全部采用網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。

本期債券發行工作已於2018年7月13日結束，實際發行規模30億元，其中品種一(5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券代碼：18金隅01，簡稱：143731)發行規模15億元，最終票面利率為4.70%，品種二(7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券代碼：18金隅02，簡稱：143734)發行規模15億元，最終票面利率為5.00%。

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