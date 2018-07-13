◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 13398 0 2883 開發金 -5071 17129 2344 華邦電 7032 5383 0050 元大台灣50 -4020 -8915 2337 旺宏 6908 -11301 00673R 元大S&P原油反1 -2766 0 2888 新光金 6413 3868 1313 聯成 -2186 -3199 00632R 元大台灣50反1 5344 0 5469 瀚宇博 -1795 -3311 00637L 元大滬深300正2 5059 0 4906 正文 -1671 -1721 2323 中環 2513 -22024 0061 元大寶滬深 -1598 -5225 00633L 富邦上証正2 2306 0 2371 大同 -1472 6008 2330 台積電 2193 575 2303 聯電 -1298 -12892 2408 南亞科 2015 613 2340 光磊 -1130 -3486 2349 錸德 2005 14460 4904 遠傳 -1095 -999 2014 中鴻 1851 7693 2610 華航 -896 -14737 2884 玉山金 1600 -1239 8163 達方 -889 -1952 2105 正新 1555 -2402 2891 中信金 -845 -7713 2890 永豐金 1281 1754 00631L 元大台灣50正2 -844 0 2002 中鋼 1140 -2466 1312 國喬 -837 2669 3481 群創 1100 1774 00689R 國泰20年美債反1 -704 0 2834 臺企銀 1042 -8875 2478 大毅 -703 -1307 1301 台塑 972 -875 4927 泰鼎-KY -692 -222 6153 嘉聯益 937 2835 2367 燿華 -691 -3093 1102 亞泥 911 5203 2449 京元電子 -650 -2281 2618 長榮航 795 -1185 2317 鴻海 -630 -27262 3231 緯創 793 -11289 00640L 富邦日本正2 -626 0 2345 智邦 755 325 2356 英業達 -568 -4249 2456 奇力新 730 805 2882 國泰金 -567 -12842 00693U 華頓S&P黃豆 701 0 1101 台泥 -552 -14430 1710 東聯 663 3674 00728 第一金工業30 -548 -1459 2886 兆豐金 636 -306 8110 華東 -539 -774 00664R 國泰臺灣加權反1 628 0 3037 欣興 -526 -5143 5871 中租-KY 581 -1984 3056 總太 -526 -818 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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