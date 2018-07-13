【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市續強 台股大漲百餘點收復季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 110 點至 10848 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 16.54 點，電子期轉為逆價差 - 0.68 點，金融期逆價差擴至 - 1.84 點。現貨部分，三大法人買超 38.14 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 649 口至 8587 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 216 口至 34736 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2355 口至 12362 口。

週四美股全面收紅，其中科技股 Nasdaq 大漲 1.39% 並創歷史新高，激勵週五日、韓股市均跳高開出，台股早盤跳空開高後在電子三雄領漲帶動下，各類股齊揚，電金傳聯手推升指數震盪走升，全日盤勢均未出現明顯賣壓，指數持續走升接連收復月季線，終場加權指數上漲 126.16 點或 1.175%，收在 10864.54 點，成交量能 1418.93 億，較前一日增加 91.49 億。技術面觀察，週五日 K 開高走高以實體紅 K 收復月季線，成交量擴增也對多方屬於良好現象，不過目前上方半年線也是 7 月 3 日的前波高點反壓，若未來能帶量突破會是比較樂觀的碗底型態。此外，前陣子貼息委靡的台積電 7 月開始震盪反彈，今日大漲 4 元使填息比例已超過一半，而台塑、南亞目前填息的狀況也都樂觀，顯示資金逐漸回流至各權值股，延續朝填息之路邁進將有利台股多方上攻，不過中美貿易戰持續延燒，操作上仍須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量維持在 11000 點，賣權未平倉最大量由 10300 上移至 10600 點，此外 10700 點的賣權 OI 增加 8 千多口至 2.22 萬口僅次於 10600 點的 2.49 萬口，顯示下檔支撐有樂觀上移的跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.19，籌碼面偏多架構升溫。而 VIX 指數降至 6 月 8 日以來新低，目前整體市場呈現相對樂觀的情緒。

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