晟德糖尿病新藥登陸 簽約金里程碑金3.7億元

晟德 (4123-TW) 今 (13) 日宣佈，與中國華潤醫藥控股簽署糖尿病新藥 CS02 獨家授權大陸市場合作備忘錄 (MOU) ，簽約金加上里程碑金為人民幣 8000 萬元 (約新台幣 3.7 億元)，待正式簽約後將認列利益，未來銷售權利金最高可達雙位數。

晟德指出，將由華潤醫藥控股負責實施跟管理大陸的臨床研究，以及負擔 CS02 的研究與藥品註冊相關費用，獲得中國食品藥品監督管理總局 (CFDA) 核准上市後，也將由華潤負責在大陸市場的商業化推廣。

晟德指出，糖尿病新藥 CS02 已經在台灣、美國針對第二型糖尿病病人進行二期人體臨床試驗，預計 2019 年底至 2020 上半年完成收案。

晟德總經理許瑞寶指出，華潤醫藥控股在大陸具備藥品開發資源及銷售通路，未來期待結合晟德在研發實力以及優化水劑產品組合等優勢，雙方優勢互補，期待加速 CS02 在中國大陸的上市時程。

晟德強調，與華潤醫藥目前簽署合作備忘錄，未來要等到正式簽約，簽約金及里程碑金才會入袋，雙方期待能夠儘速完成，未來三期臨床試驗預計最快需要三年時間，上市申請則需要一年時間，預估最快上市可能在 2024 年以後。

晟德引述國際糖尿病聯盟 (IDF) 2017 年的全球糖尿病地圖指出，當年全球約有 4.25 億糖尿病患， 因糖尿病死亡的人數約有 400 萬。IDF 預測，2045 年全球罹患糖尿病的人口高達 6.29 億，中國糖尿病人口居全球之冠，約 1.14 億。

華潤醫藥控股為華潤醫藥集團 (3320.HK) 獨資子公司，主要從事研發、生產及銷售醫藥產品，該公司擁有多個品牌，包括三九、東阿阿膠、雙鶴及紫竹。2017 年華潤醫藥集團營收為港幣 1725.32 億元，利潤為港幣 68.67 億元。