【華冠投顧】大盤止穩翻多跡象 甚麼類股準備迎接主流?

華冠投顧 范振鴻分析師

#5G 概念股今天整齊上漲，哪些可以注意呢?

昨天提到「攻擊突破了起漲前高點以來的下降趨勢線，讓多方打底的勝率更上一層樓」

今天大盤相當給面子，直接就強攻大漲百點，可惜的是收盤收在 10864，

不過今天有量有價，被動元件雖然轉弱，但資金也總算是開始往其他族群跑了，

這是活化各族群是很好的現象，特別是今天很多高價股都有在動，

代表昨天突破下降趨勢線後，轉多機會大增，很多中實戶有在進場的跡象!

但畢竟沒站上就是沒站上，下週若有修正整理，反而會是轉多前佈局的好機會。

昨天才提到的 6173 信昌電跟 2492 華新科說這兩檔是被動唯二這波修正沒破月線的，

但今天也是雙雙走弱，可見被動真的是越來越難做，

市場資金還是快點去找新的族群吧!

那麼哪些族群可以看呢?

是否記得 6 月的下跌段，海豚一直提到說 5G 概念很多標的都優於大盤且籌碼不差，

有機會成為下一波檯面的主流族群，

上周更是點出了近期仍在季線上甚至月線上整理的 5G 概念股，今天就再跟大家講一次，

快點做筆記輸入到你的自選股吧!

4906 正文、2332 友訊、3596 智易、6285 啟碁、2345 智邦、

3491 昇達科、3419 譁裕、6190 萬泰科、3694 海華、3163 波若威，

以上十檔是海豚推薦大家追蹤的標的

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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