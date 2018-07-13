蘋果iPad Pro新機也刷臉 獨家Vcsel供應商穩懋受惠大

蘋果下半年新機齊發，除了新 iPhone 外，傳出 9 月將發表的 12.9 吋與 11 吋的 iPad Pro，也將導入 Face ID 人臉辨識功能，獨家供貨關鍵 3D 感測元件 Vcsel 的龍頭廠穩懋 (3105) 受惠最深，今日盤中股價大漲 6%。穩懋董事長陳進財看好 3D 感測元件，今年需求會從美系客戶擴大至非美系客戶，今年占比會繼續增加到 2-3 成，下半年營運將勝上半年。有「地表最強蘋果分析師」之譽的天風國際證券分析師郭明錤，12 日出具的最新研究報告指出，蘋果將在 9 月發表新款 12.9 吋與 11 吋的 iPad Pro，兩款機種均會加入 Face ID 人臉辨識系統，並去除 Home 鍵，意味蘋果將首度在平板導入刷臉功能。



三五族龍頭廠穩懋目前是蘋果 Face ID 功能最關鍵的 3D 感測元件獨家供應商，Face ID 功能首次在 iPad Pro 登場，穩懋將是蘋果擴大應用 Face ID 機種的最大受惠者。陳進財先前就表示，今年開始 Vcsel 很多人進來做，但真正有能力量產的不多，製程的難度在均勻度，至少今年看不到在 3D 感測有人可以取代穩懋。



他也強調，穩懋在 3D 感測不會只有供應給美系客戶，非美系品牌的應用 3D 感測手機今年應該就會看到，今年 3D 感測的占比會繼續擴大，有機會增加到 2-3 成。今年下半年營運會比上半年好，第二季起平穩往上，全年業績挑戰兩位數成長，將再創新高。

