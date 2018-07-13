台化Q3受惠產品利差攀揚獲利可期 每股純益挑戰新高

台化 (1326-TW) 第 2 季獲利表現優於市場預期，每股純益創歷年同期高，且為連續 4 季度維持 2 元以上水準。展望第 3 季，法人認為，台化可望受惠苯產業鏈下游庫存去化，利差增加，且 PC 投產潮也可望帶動酚 - 丙酮利差上揚，預期獲利表現將續攀揚，每股純益上看 3.2 元，挑戰歷史新高。

台化第 2 季受惠 PTA 利差擴增，加上油價上漲帶動台塑化 (6505-TW) 轉投資收益攀高，使獲利表現高於預期。法人認為，台化第 3 季苯 - SM-ABS 產業鏈可望受惠下游庫存去化，價格上漲、帶動利差增加，另一方面，PC 投產潮也可望帶動酚 - 丙酮利差上揚。

台化副董事長洪福源預期，第 3 季雖受 ARO-2 定檢 50 天影響，但畢竟第 3 季為傳統旺季，中國庫存也偏低，市況應不會太差，仍維持第 3 季營收優於第 2 季的看法，若下半年未有太大外來變數，整體營收應會與上半年持平。

法人認為，台化第 3 季核心業務獲利將大幅成長，可望帶動獲利表現持續攀揚，預估第 3 季每股純益上看 3.2 元，挑戰歷史新高紀錄。

台化今年第 2 季合併營收 996.96 億元，季增 0.7%，年增 34.76%；歸屬母公司業主稅後純益 143.21 億元，季增 10.4%，每股純益 2.46 元，為歷年同期新高，且已為連續 4 季度每股純益超過 2 元。