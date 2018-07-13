鴻海投資新創Micro LED技術獲突破 榮創沾光漲停表態

鴻海 (2317-TW) 集團旗下 LED 封裝廠榮創 (3437-TW) 受惠鴻海轉投資 Micro LED 新創公司 eLux，在 Micro LED 技術取得重大突破後，可望同步沾光，今 (13) 日股價跳空開高，開盤不久即直奔漲停價 27.5 元，收復月線。

鴻海先前轉投資的 Micro LED 新創公司 eLux 昨 (12) 日透露，已在流體裝配與定位技術取得專利，可實現最大裝配速度，被視為 Micro LED 技術的一大突破，目前 eLux 股東除鴻海外，還包括群創 (3481-TW)、榮創與夏普等鴻家軍。

業界認為，在 eLux 取得重大技術突破後，群創與榮創等鴻家軍，也將在鴻海 Micro LED 佈局上，扮演相當重要的角色。

榮創目前背光產品營收比重超過 8 成，為擺脫中國背光價格競爭，榮創過去 2 年積極調整產品組合，今年持續調整高毛利率產品比重，目前也積極佈局 Mini LED 技術，今年預計可導入電視背光產品應用。

榮創第 1 季合併營收 10.29 億元，但在背光產品營收占比仍過高下，毛利率 - 2.51％，較去年同期轉負，營益率 - 17.73%，年減 17.06 個百分點；稅後虧損 1.78 億元，較去年虧損幅度擴大，每股稅後虧損 1.23 元。