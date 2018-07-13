中國民航信息網絡(00696-HK)訂立烏魯木齊國際機場二維碼更新項目分包協議

中國民航信息網絡(00696-HK)公佈，於2018年3月6日，公司與新疆凱亞訂立新疆凱亞烏魯木齊國際機場數據接口項目分包協議，據此，新疆凱亞已同意將烏魯木齊國際機場數據接口項目的航班信息集成係統數據接口項目的建設分包予公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及航班信息集成係統數據接口項目的整體係統實施及一年期質量保修，代價人民幣70萬元(相等於約86.1萬港元)。

於2018年6月20日，公司與新疆凱亞訂立新疆凱亞新疆圖木舒克機場分包協議，據此，公司已同意將新疆圖木舒克機場項目的離港係統及安檢信息係統的建設分包予新疆凱亞，包括但不限於採購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及離港係統及安檢信息係統的整體係統實施及五年期質量保修，代價約人民幣507.45萬元(相等於約624.16萬港元)。

於2018年7月13日，公司與新疆凱亞訂立新疆凱亞烏魯木齊國際機場二維碼更新項目分包協議，據此，新疆凱亞已同意將烏魯木齊國際機場二維碼更新項目的離港係統的二維碼更新項目的建設分包予公司，包括但不限於採購、安裝及測試所需的軟件及硬件以及離港係統的二維碼更新項目的整體係統實施及一年期質量保修，代價人民幣163.8萬元(相等於約201.47萬港元) 。

新疆凱亞乃公司的非全資附屬公司，由公司及南航集團分别擁有51%及24.5%權益。南航集團於本公告日期為公司的主要股東。

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