港股午盤漲0.58% 小米大漲9% 市值突破600億美元

恒指今 (13) 日高開，早盤維持窄幅震盪。截至午盤，恒指漲 0.58%，報 28645.7 點。國企指數漲 0.44%，報 10799.78 點；紅籌指數跌 0.82%，報 4322.17 點。

手機設備股集體大漲，舜宇光學 (2382-HK) 漲 2.44%，瑞聲科技 (2018-HK) 漲 4.26%。

重磅股集體走好，騰訊控股 (0700-HK) 漲 0.63%，中國平安 (2318-HK) 漲 0.63%，港交所 (0388-HK) 漲 0.62%．

美商務部與中興通訊 (0763-HK) 達成協議，取消制裁，中興通訊昨 (12) 日暴漲 25% 收盤，今日開盤股價高開 2.73%，午盤跌 3.16%，報價港幣 13.5 元。

映客 (3700-HK) 昨日在港股上市，奉佑生出席掛牌儀式，股價高開高走，一度暴漲 42%，此後漲幅收窄，收盤漲 18.18%，市值不足港幣 100 億港元。今日大漲 12.68%，市值港幣 97 億港元，尚未重返百億大關。

神州租車 (0699-HK) 公告，公司的股份和債券將於 2018 年 7 月 13 日上午 9 時正起恢復買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦將同時恢復買賣。五龍電動車 (0729-HK) 暴漲 29 開盤，此後跳水轉跌。截至午盤，五龍電動車跌 4.65%，報港幣 0.123 元。

小米集團 (1810-HK) 週一 (9 日) 在港交所上市之後低開高走，雖然首日開盤破發，但第二天起股價一路攀升衝破發行價。截至 7 月 12 日收盤，小米集團收報港幣 19.26 元，漲 1.37%，總市值港幣 4309.64 億元，折合 549 億美元。

今日小米再度走高，截至午盤，小米漲 9.29%，報港幣 21.05 元，市值為港幣 4710 億元，折合 602 億美元。

目前，雷軍身家再次超越美的集團 (000333-CN) 何享健，僅次於騰訊 (0700-HK) 馬化騰、阿里巴巴 (BABA-US) 馬雲、恒大集團 (3333-HK) 許家印、萬達王健林、碧桂園 (2007-HK) 楊惠妍，居於《富比士 - 中國》富豪第 6 位。

截至午盤，港股通 (滬) 淨流入為人民幣 2.4 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 5.16 億元。

滬股通中資金流入最多的是萬華化學，淨流入人民幣 1.59 億元，其次為綠色動力、複星醫藥、貴州茅台、健康元。資金流出最多的中信建投，淨流出人民幣 1.66 億元。

深股通中資金流入最多的是格力電器，淨流入人民幣 1.28 億元，其次為木林森、五糧液、風華高科、海康威視。資金流出最多的京東方 A，淨流出人民幣 4.4 億元。

香港《文匯報》援引第一上海首席策略師葉尚志分析，恒指進入短期階段性徘徊的格局發展，主要波幅範圍估計會在 28000 至 29000 之間，而反彈阻力區仍見於 29000 至 29500 水平，在階段性底部未可確立之前，建議要維持風控管理，勿過分激進看多。