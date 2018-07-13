央行規範非銀支付機構大額交易:超人民幣5萬需報告

據央行消息，中國央行印發非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知，通知稱，以客戶為單位，當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金收支需報告。

非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算併報告下列大額交易：(一)當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。(二)非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含 20 萬美元)的款項劃轉。(三)自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 50 萬元以上(含 50 萬元)、外幣等值 10 萬美元以上(含 10 萬美元)的境内款項劃轉。(四)自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 20 萬元以上(含 20 萬元)、外幣等值 1萬美元以上(含 1 萬美元)的跨境款項劃轉。

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