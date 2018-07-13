電動自行車持續點火 美利達、巨大6月、H1營收雙增

美利達 (9914) 在高單價的電動自行車出貨帶動下，6 月營收 23.56 億元，年增 29.53%，6 月銷售總台數 10.19 萬台，年增 9.95%。而上半年整體出貨台數雖較去年減少 7%，降至 59.40 萬台，但在高價電動自行車出貨下，營收則成長近三成，達 128.39 億元，年增 27.80%。其中，在出口歐美電動自行車的台灣廠方面，美利達指出，6 月銷售近 8 萬台，年增 44.37%，營收 19.90 億元，年增 43.41%；上半年累計銷售台數 44.89 萬台，年增 27.47%，營收 107.47 億元，年增 47.08%。



巨大 (9921)6 月營收同樣繳出雙位數成長成績，達 48.58 億元，年增 11.22%；上半年營收為 291.52 億元，年增 8.44%。巨大表示，6 月營收成長主要來自於美國及歐洲市場，自有品牌及代工業務都有成長，歐洲市場電動車需求依舊強勁。



此外，巨大看好歐洲市場需求，先投 1350 萬歐元在在荷蘭的 Lelystad 設立歐洲物流中心，支援整體歐洲市場在物流、倉儲、售後服務等需求，再砸 4,800 萬歐元，分三期在匈牙利進行設廠，第一期投資金額為 1,500 萬歐元，預計於 2019 年下半年完工投產，初期產能規劃為 30 萬台。

