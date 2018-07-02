電動自行車出貨火熱 美利達、巨大雙雄股價點火

電動自行車出貨持續加溫，帶動自行車雙雄美利達 (9914)、巨大(9921) 今日股價熱燒，美利達開盤股價最高一度攻上漲停 167.50 元，後小幅下修，早盤漲幅仍逾 9%；巨大開盤股價也一路上攻，早盤漲幅逾 4%，最高來到 135.5 元。法人看好，今年電動自行車銷售將持續暢旺，除了帶動自行車雙雄營收成長外，獲利也將隨之上揚。受惠於歐美電動自行車銷售屢傳佳績，自行車雙雄對於今年歐美電動自行車銷售展望樂觀，其中，美利達在電動自行車成長亮眼，前五月出貨量達 6.87 萬輛，較去年同期倍增，並上修今年出貨數量至 17.4 萬輛，且訂單能見度已達明年第一季。



電動自行車過去十年在歐洲市場年複合成長率逾 30%，占自行車銷售的 10%，法人認為，在政府補貼政策及人口高齡化帶動下，將持續推升電動自行車趁透率，並看好，美利達電動自行車在平均每台 1200-3300 美元的多元產品佈局下，市佔率有望持續提升。



雖今年在中國單車市場銷售仍舊疲弱，但在電動自行車銷售助攻下，法人看好，美利達及巨大今年在電動自行車及中高單價自行車款的銷售，將可降低低價自行車業績流失所帶來的營收衝擊，反帶動獲利回升。