【港股解碼】寧德時代概念上漲3.5% 天華超淨五連板

昨日，大盤低開高走，早間開盤2771.01點，收盤2837.66點，漲幅2.16%。

來源：同花順

大盤形勢向好，寧德時代概念早早做出了響應。由同花順統計，寧德時代概念板塊昨日28家上漲，漲幅3.5%，無一家下跌，寧德時代和天華超淨封漲停板。其中，天華超淨已經連續封漲停板五日，從7月5日到7月12日的區間裡，天華超淨收盤價從7.74元漲到了12.46元，漲幅60.98%。



來源：同花順

寧德時代：暫未向特斯拉供應新能源汽車電池

此前，特斯拉宣布了將在上海臨港建廠的消息，這一消息立即振奮特斯拉在中國的供應商。在中國建廠，無疑會增加國內供應商的供應比例。不過，7月12日下午，寧德時代在投資者互動平台上表示，公司暫未向特斯拉供貨。

除了關於特斯拉方面的澄清，7月11日寧德時代還發布了《關於媒體報導的澄清公告》，澄清關於寶馬訂單的事情。因為此前美國彭博社發布了《寶馬將從寧德時代購買 47 億美元的電池》的報導。寧德時代在公告裡表示，只是收到了來自寶馬的定點信，尚未明確採購數量。

此前，剛剛在創業板上市一個月，寧德時代便有了新動作，與德國圖林根州州政府簽署投資協議，將投資2.4億歐元，在德國圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地及智能製造技術研發中心。傳聞，電池生產基地製造的產品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。

天華超淨擬與寧德時代成立合資公司發展鋰電新能源

2018年7月5日，天華超淨發出公告《關於與寧德時代新能源科技股份有限公司簽署共同投資框架協議的公告》，此公告一出，直接使得天華超淨的股價五連漲停，市值漲幅超過了60%。

公告顯示，此次合作主要是圍繞鋰電新能源產業鏈，重點對碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料的科技研發、生產經營資金及固定資產等投入，充分發揮各方的資源優勢、技術創新能力，以實現共贏。

不過對於合資公司具體投資規模、股權結構、項目選址和投資方案，雙方將另行洽談並通過簽訂具體協議加以約束並實施。

另外，寧德時代概念的大漲也刺激獨角獸板塊的增長。由同花順顯示的獨角獸概念股今日漲幅3.15%，只有一家股票下跌，其餘全部上漲，其中寧德時代、天華超淨封漲停，工業富聯漲幅7.87%。

作者：呂品

編輯：賀秋霞

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