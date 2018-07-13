中國鐵塔傳7月26日上市 今3新股掛牌 暗盤全都賺

中國鐵塔公司傳於 7 月 26 日先香港上市，集資額高達 100 億美元，然後回歸 A 股。而今 (13) 日亦有 3 新股掛牌，暗盤全部有得賺。

由中國 3 大電訊商中移動 (0941-HK)、中電信 (0728-HK) 及中聯通 (0762-HK) 合資的中國鐵塔正式營運 3 年有餘，早在 2017 年就傳出上市的消息，最終將 IPO 時間表定在今年，並有望成為今年港交所規模最大的 IPO。

有關中國鐵塔上市日期及集資額等消息，有眾多版本，早前有消指出，中國鐵塔會在下週五 (7 月 20 日) 招股，8 月 2 日掛牌，集資額不足 100 億美元。

外電也曾報導，鐵塔公司估值最高達人民幣 3400 億元 (約港幣 3999 億元)，集資最多港幣 780 億元，有望成為 2014 年以來全球集資最多的 IPO。

中國鐵塔先選擇 H 股上市，而非 A 股上市，一個原因是沒有獲得連續 3 年盈利。根據招股書，在 2015 年至 2017 年，中國鐵塔分別收入人民幣 88.02 億元、559.97 億及 686.65 億元，2015 年虧損人民幣 35.96 億元人民幣，2016 年和 2017 年凈利潤分別為人民幣 7600 萬元、19.43 億元。

今日上市的三新股中，其利工業 (1731-HK) 和 51 信用卡 (2051-HK) 均以下限定價，51 信用卡更認購不足，公開發售錄得 87.63% 認購，定價港幣 8.5 元，一手中籤率 100%。品牌背囊製造商其利超購 3.27 倍定價港幣 0.89 元，一手中籤率 60%。

其利暗盤賺最少，輝立和耀才分別收報港幣 0.91 元和港幣 0.93 元，升 2.2% 和 4.49%，每手 4000 股，帳面賺港幣 80 元和港幣 160 元。51 信用卡 (2051-HK) 輝立和耀才分別收報港幣 8.9 元和港幣 8.85 元，升逾 4%，每手 500 股，帳面賺港幣 200 元和港幣 175 元。

補習社遵理母公司精英匯 (1775-HK) 公開發售超購 287.65 倍，以上限港幣 1.08 元定價，一手中籤率 40%，輝立和耀才暗盤均以港幣 1.33 元收市，升 23.15%，每手 4000 股，帳面賺港幣 1000 元。

其他新股消息方面，騰訊 (0700-HK) 投資、新東方旗下官方網絡課堂新東方在線，擬來港上市，傳集資不超過 4 億美元，新東方對消息不予置評。

台灣上市的影視特效製作公司 VHQ 媒體集團，擬在未來 12 至 18 個月，將中國業務分拆來港上市。

香港經營「煌府」中式酒樓的首灃控股，昨日遞交上市申請，保薦人為申萬宏源融資 (香港)。該公司共經營 18 間中式酒樓。截至今年 3 月底止，收入為 7.7 億元，按年升 21.26%，賺 5298.2 萬元，按年增 31.57%。

另一新申請為香港公營房屋物業管理公司創毅控股，保薦人第一上海證劵。

