【異動股】地產板塊高開高走 榮安地產(000517-CN)漲停

今日早盤，地產板塊高開高走，截止發稿，榮安地產(000517-CN)漲停報3.18元，泰禾集團(000732-CN)漲5.76%報19.29元，南都物業(603506-CN)漲4.83%報33.19元，世榮兆業(002016-CN)漲4.66%報13.25元，中交地產(000736-CN)、新城控股(601155-CN)、沙河股份(000014-CN)等均紛紛上漲超3%。

消息面上，住房城鄉建設部7月12日召開棚戶區改造工作吹風會時指出，針對棚戶區改造，住建部明確提出：1、因地制宜推進棚改貨幣化安置，商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方，應有針對性地及時調整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式;2、商品住房庫存量較大的地方，可以繼續推進棚改貨幣化安置。3、進一步合理界定和把握棚改的范圍和標准，不搞一刀切、不層層下指標、不盲目舉債鋪攤子。

截至6月底，全國棚戶區改造已開工363萬套，已占今年目標任務的62.5%。未來將在加大棚改配套基礎設施建設力度的同時，依法依規控制棚改成本，嚴禁違規支出。住建部相關負責人表示，棚改落地方式，對於商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方，將采取新建棚改安置房的方式;商品住房庫存量較大的地方，則可以繼續推進棚改貨幣化安置。上述負責人表示，各地應當及早開工新建項目，加快建設續建項目，加大棚改配套基礎設施建設力度，努力做到配套基礎設施建設與棚改安置住房同步規劃、同步報批、同步建設、同步交付使用，嚴格工程質量監督管理，讓更多困難群眾早日“出棚進樓”，住得放心、舒心。

此外，據相關數據統計顯示，2018年上半年，共有138家房地產企業銷售額超過50億元，較去年增加12家;合計實現銷售額49743億元，平均銷售額361億元，同比增長25.6%;市場份額提升15.2個百分點，達到76.4%，行業集中度進一步提升。

分陣營來看，強者愈強態勢明顯。1000億以上超級陣營共7家，銷售額增速為32.5%，規模化優勢持續凸顯，其中碧桂園、恒大、萬科均突破三千億大關，逐步拉大與其他企業的差距;500~1000億共20家，較去年新增13家，銷售額增長率均值為60.0%;200~500億有33家企業，銷售額均值為309億元，同比增長67.8%;100~200億有47家，較去年增加4家，平均銷售額為135億元，同比增長61.1%;50~100億有31家企業，較去年減少了8家。

在“有規模才能繼續生存下去”逐漸成為行業共識下，品牌房企目標積極，增速平均達到41.9%。除萬科、碧桂園明確表示不設定目標外，恒大目標定在5500億，融創、保利、綠地劍指4000億，龍湖、泰禾期待突破2000億，其中泰禾預期增長率高達98%;陽光城、正榮等誓破千億，目標增長超過40%;華潤、中海、龍湖等企業的業績目標也預期20%以上增速。

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