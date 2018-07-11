中國喊話能應對美國黃豆進口減少缺口 豆粕期貨早盤大漲

中國官方媒體今 (10) 日報導，中國國家國家糧油信息中心強調，加徵關稅後美國黃豆進口成本增加，中國採購將明顯減少，但強調中國完全有能力應對美國黃豆進口減少的缺口。消息傳出後，一早中國豆粕期貨直線大漲。

中國豆粕今日價格走勢 (圖自新浪財經)

今日一早中國豆粕期貨一度拉升 2.11%，其它豆類品種跟隨其後。豆粕早盤之所以直線拉升，主要是中國國家糧油信息中心的專家指出，中國對美國黃豆加徵 25% 進口關稅後，使得美國黃豆進口成本增加 700-800 元 / 噸，相比巴西黃豆高出 300 元 / 噸左右。

這位專家表示，美國黃豆在加徵關稅後失去競爭優勢，中國企業將大幅減少美國黃豆的採購。並指出截至 6 月 28 日，中國已經 3 週沒有新增採購美國黃豆，同期累計取消 61.5 萬噸美國黃豆訂單。

專家更指出，今年巴西黃豆豐收，預計明年南美黃豆種植面積將大幅增加，中亞「一帶一路」國家也可能增加黃豆種植面積。加上中國內部也積極增加黃豆產量，並改善對飼料配方研究以減少對豆粕需求的依賴，降低進口需求，強調中國完全能夠彌補不採購美國黃豆的缺口。

市場估計，今年美國黃豆播種面積達到 3624 萬公頃，創下歷史第二高水準，40 年來播種面積首次超過玉米。眼看黃豆增產但出口卻下降，價格將大幅滑落，截至 7 月 9 日，美國 CBOT 黃豆期價自 5 月底高點已累計下跌約 14%，美國農民因此遭遇重大損失。

外電報導，受到中國同樣發起關稅抵制影響，美國黃豆上周現貨價格跌至 10 年低點。反觀巴西黃豆價格持續攀升，截至 7 月 6 日巴拉那瓜港 8 月裝船黃豆比芝加哥市場 8 月期貨每英斗溢價 2.21 美元，創下 2014 年有該項數據以來的最高水準。