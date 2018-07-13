浙江世寶(01057-HK)與馭勢科技簽戰略合作協議

浙江世寶(01057-HK)公布，7月10日，該公司與馭勢科技(北京)有限公司簽署了戰略合作協議。

馭勢科技致力於用人工智能和大數據重構人和物的交通，用無人駕駛解決十億級別人群的交通和物流問題。馭勢科技無人駕駛車已經在商業中心、機場等進行了實測，其中包括杭州來福士廣場、廣州白雲機場。根據北京市經信委組織編製的《北京人工智能產業發展白皮書(2018)》，馭勢科技被列入北京市重點人工智能企業名單。

雙方本次戰略合作協議的內容如下：

一、馭勢科技擁有智能網聯駕駛的技術和解決方案，將與合作夥伴一起，基於馭勢科技已有的智能駕駛解決方案，以及各合作夥伴提供的產品，打造智能駕駛方案平台，服務對智能駕駛有興趣的乘用車輛廠、特種車輛廠和應用運營商等。

二、浙江世寶擁有汽車智能轉向系統的技術和解決方案，將與馭勢科技和其他合作夥伴共同合作，打造智能駕駛方案平台。浙江世寶為馭勢科技提供可定制的產品級的智能轉向系統解決方案，包括（但不限於）C-EPS╱P-EPS╱循環球EPS和大功率冗餘電機的EPS方案；馭勢科技將基於浙江世寶的智能轉向系統做智能駕駛系統的優化；雙方共同提升智能駕駛方案平台的安全可靠性，優化智能駕駛解決方案的成本。

三、雙方共同推廣基於智能駕駛方案平台的新型智能駕駛應用。雙方將向客戶優先推廣智能駕駛方案平台。針對於採用智能駕駛方案平台的客戶，雙方同意提供最優的價格和開發維護服務。同時，鑒於雙方產品合作上的互補性，馭勢科技同意在其後續融資時在同等條件下考慮浙江世寶參與投資入股進行資本合作的可能性，以增強雙方合作的緊密性。

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