中美貿易對話停擺？中方證實 美拋風向願談判

近來傳出中美高層貿易談判停擺，中國商務部在昨 (12) 日出面回應，證實雙方尚未進行接觸。不過，稍晚美國財政部長努勤釋出風向，表示願意恢復貿易談判，但強調中國必須承諾進行更深層次的經濟改革。

中國商務部發言人高峰證實，目前雙方尚未就重啟談判進行接觸，並重申已多次表明，磋商的前提是信用。至於貿易戰規模是否進一步擴大，他表示這完全取決於美方，重申「不願打、不怕打、必要時不得不打」的立場。

中國商務部副部長王受文則呼籲，中美「應該坐下來試圖找到解決貿易問題的辦法」。隨後中國商務部昨晚更在網站上針對美國貿易聲明逐條回應，強調美國社會經濟中的深層次問題完全是美國國內結構性問題造成的。

對於「中美貿易不平衡」的指控，強調美方聲稱對華存在大量貿易逆差的數字被高估，原因在於美國國內儲蓄率過低以及美元發揮著國際主要儲備貨幣的職能，在於產業競爭力和國際分工差異。更抨擊美方在 5 月 19 日發表《中美聯合聲明》後，卻因為國內政治需要背棄共識。

稍晚美國財政部長努勤在國會聽證會時表示，他和相關政府官員願意進行談判，並強調對中國徵收關稅是項「適度」的步驟，指如果中國願意進行結構性改革，他和其他政府官員都會非常歡迎，強調「我們不主張關稅。我們主張公平貿易。」

努勤表示，目前美國政府正積極關注關稅對國內經濟的影響，包括對企業的不確定性等，至今尚未發現「任何負面影響」。更不認為收益率曲線較為平緩 (近來短期和長期政府債務收益率之間的利差縮小) 代表即將發生經濟衰退。

努勤也表示，並不擔心中國會將手上持有的美國國債納入報復工具，強調接下來就是要確保中美雙方能公平競爭。

川普本週二進一步宣佈對中國 2000 億美元商品徵收關稅，最快在 8 月底徵求公眾意見後生效，上週五美國正式對中國進口的 340 億美元徵收關稅，另外還有 160 億美元有待宣佈。

