〈美中貿易再戰〉經長沈榮津明邀集產業工會座談 釐清影響面向

美中貿易戰火延續，美國貿易代表署 (USTR) 宣布再啟動第 3 波 301 關稅清單，將針對 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，經濟部長沈榮津今 (12) 日指出，明日將邀集各產業工會及意見領袖開會，了解清楚，他強調，這樣才能問對單位、問對人，問出真相。

根據美國貿易代表署公布的清單，包括動植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等多項商品都包括在內，另外還有家具、電機、電氣、音像設備、車輛及其零附件、鋼鐵製品、有機化學品、光學、照相、醫療、精油及香膏、船舶及浮動結構品、電影用品、航空器、太空船及其零件等；值得關注的是，筆電及手機等產品並未納入。

前二波啟動的 301 條款清單合計 500 億美元，第三波關稅清單則高達 2000 億美元，清單近 200 頁，沈榮津表示，清單公布後預計 8 月 24 日還要召開公聽會，已要求工業局再進一步了解，在每個大項底下的貨品項目，同時跟各產業工會接洽。

沈榮津表示，透過產業工會，才能問對單位、問對人、問出真相；以紡織業來說，台灣主要是賣纖維、紡紗、及布料給中國業者，中國再做好成衣銷售到美國，最主要是成衣出去，目前這一塊對台灣來說不會有影響，至於其他產業則還要等工業局去了解清楚。

沈榮津強調，工業局明天將會邀集各相關產業工會及意見領袖開會，他將會親自主持會議，聽取各產業意見。