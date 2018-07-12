〈美祭新關稅清單〉互不相讓 傳美中高層貿易談判停擺

美中貿易談判恐已陷入僵局，消息人士指出，美中高層的談判已陷入停頓，代表還在升溫的貿易戰暫時未有減弱跡象。

今年五月以來，美中高層共進行三輪正式談判，中國方面由國務院副總理劉鶴為首，美國方面則商務部長羅斯和財政部長努勤領軍。外電報導，消息人士透露，目前雙方高層少有溝通，至今未有立即重啟正式會談的計劃。

美國於本週二 (10 日) 公布，計畫再對 2000 億美元中國商品加徵關稅，預計在 8 月 30 日公眾諮詢期截止後生效。中國商務部雖反批「完全不可接受」，但目前尚未提出進一步反制措施。目前中美兩國還有七個禮拜的時間可以對此進行協商，否則貿易戰升級可能對打亂企業供應鏈並推高物價。

美國商務部資料顯示，美國每年進口上千億美元的中國商品 (圖自彭博)

不過，眼前外交僵局使兩國不太可能在此時宣告落幕。對此美國貿易代表辦公室、商務部和白宮都未發表評論。

美國全國外貿協會總裁 Rufus Yerxa 指出，當兩國政府陷入這種局面時，即使官方層面仍在互鬥，但私下也會有點進展，好讓接下來在某個時間點宣布某種程度的停戰。目前雙方都不會承認這點，各自都想成為贏家。」

消息人士指出，目前中美雙方較低級別的官員仍在進行對話。儘管美國總統宣布將再對中國商品加徵關稅，但川普也繼續強調他與中國國家主席習近平之間的個人友誼。消息人士指出，美國政府已釋出訊號，表示願意與中國重新接觸。

外媒報導，了解先前幾輪談判情況的內部人士表示，對美國來說，中國看來缺乏解決美方所提出問題的意願。至今中國提出的解決方案，包括增加進口美國商品、逐步開放金融服務領域等，都未能滿足美方要求中國進行更深層結構性改革的要求。

美國希望中國能大幅調降關稅，並放鬆對進口商品的規定與其他障礙。消息人士指出，美方想要的是市場准入，但雙方一直在各說各話。