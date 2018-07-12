數位貨幣擴張「新策略」：買銀行

據加密貨幣支付平台 TokenPay 在 7 月 10 日發布的一則消息，萊特幣基金會剛剛獲得德國 WEG 銀行 9.9% 的股權。萊特幣基金會的 9.9% 股權是由 TokenPay 將此前收購的 WEG 銀行的 9.9% 股份轉讓交易而得，TokenPay 希望通過交易換取廣泛而全面的營銷和區塊鏈技術服務協議，使其相關的數字加密貨幣營運更加順暢。

值得一提的是，TokenPay 將在其主要的數位貨幣和區塊鏈業務方案上尋求與萊特幣的合作，如發展數位貨幣 TPAY 及其區塊鏈和去中心化平台 DEX。

萊特幣基金會還將為 TokenPay 在 WEG 銀行的數字金融平台 TokenSuisse，以及為快捷安全進行電子商務支付而設計的 TokenPay 多重簽名交易引擎。

TokenPay 與數位貨幣 XVG 也有長期合作，而且即將一起推出 XVG 數位貨幣貸記卡。

像傳統金融業一樣布局

萊特幣基金會創始人 Charlie Lee 表示與德國 WEG 的合作是雙贏的。

將萊特幣融入到 WEG 各項服務中，將幫助人們更便捷地購買和交易萊特幣。TokenPay 的 DEX 去中心化平台將得到萊特幣多方面的支持也令我很期待。

WEG 銀行的 CEO Matthias von Hauff 表示，未來銀行業會接納萊特幣和 TokenPay 這樣的新型數位貨幣交易平台和支付平台，而且合作也不可避免。

TokenPay 已開始計劃收購 WEG 剩餘的股份，前提是德國監管部門通過此申請。

數位貨幣的金融化受到很多數位貨幣支持人士的質疑，但 Cointelegraph 上個月發表了一篇相關分析文稱，數位貨幣至今都是散戶驅動的，機構投資者和風投基金幾乎沒有交易，但機構才是促成金融資產交易成規模的關鍵。

事實證明，幾家貨幣數字公司已經向傳統金融部門那樣布局數位貨幣的生態了，比如舊金山加密貨幣交易所 Coinbase 推出了數位貨幣資產託管服務，還申請獲取聯邦銀行執照。