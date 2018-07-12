美係車6月在華銷量大減近23%

日經中文網報道，中國汽車工業協會7月11日發佈的統計數據顯示，6月中國的新車銷量同比增長4.8%，達227萬3700輛。受中美貿易摩擦影響，中國消費者回避購買美國產品的心理增強。通用汽車(GM)、福特等美係車的銷量下滑2成，拉低了從4月開始持續保持10%左右增長率的中國汽車市場整體的增速。

乘用車銷量同比增加2.3%，達187萬4200輛。其中，美係車6月的銷量大幅減少22.9%，日係車增長3.5%，德係車增長4.9%，形成鮮明對比。

美國通用汽車在北京的一家4S店的銷售人員表示“由於互聯網上呼籲抵製美貨等，民眾對美國的印象惡化，部分顧客流向了日本和德國品牌”。通用的主要合資公司上汽通用汽車6月的銷量同比減少8%。

福特的銷售也萎靡不振。6月的銷量大幅減少38%，減幅出現擴大。由於中韓關係出現改善，現代汽車的銷量恢復至上年同期的2倍。這顯示出中國業務存在銷售情況受外交關係影響的風險。

1~6月的新車銷量增長5.6%，達1406萬6500輛，表現堅挺。以純電動汽車(EV)為中心的新能源車銷量增至上年同期的2倍以上，達41萬輛。

來源：日本經濟新聞

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