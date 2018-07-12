【IPO追蹤】新東方在線傳上市籌31億

獲騰訊投資、新東方旗下官方網絡課堂新東方在線，據報在港上市。

外電引述知情人士透露，新東方考慮尋求讓新東方在線集資不超過4億美元(約31.2億港元)，但還沒有設定確切目標。知情人士稱，潛在IPO的具體情況或有變更。

新東方對此不予置評。

來自《新浪財經》的資料顯示，新東方在線創立於2005年，是新東方旗下的在線教育網站，2014年從新東方集團獨立分拆，主要從事基於B2C和B2B商業模式的面向學前兒童、中小學生、大學生以及職業人群的在線教育服務。其B2C模式下包含新東方在線、酷學網、新東方批改網、酷學多納等業務，B2B模式下有新東方教育雲、酷學多納品牌授權業務以及教育科技相關的軟硬件服務。

公開資料顯示，2016年2月1日，騰訊向新東方在線投資3.2億人民幣，以12.29%的股份占比成為其第二大股東。第一大股東為是新東方集團。

2017年3月，新東方在線正式掛牌新三板，估值達32億元。然後，不到一年時間，2017年12月26日，新東方在線發布了《第一屆董事會第十四次會議決議公告 》，稱全票通過“同意公司因自身業務發展和戰略規劃調整的需要，擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司申請終止掛牌”的議案。

根據摘牌前的2017年半年報，新東方在線2017年上半年實現營收2.28億元，同比增長33.93%;凈利潤3453.72萬元，同比增長1006.7%；毛利率高達72.01%。在如此亮眼的數據之下，摘牌之舉被業內普遍解讀為是為了沖擊其他幾大股市做準備。

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