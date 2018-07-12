【港股解碼】中藥龍頭企業——天士力生物增資1.33億美元，進軍香港資本市場

最近熱映的《我不是藥神》帶來的“吃不起抗癌藥”的話題引爆社會輿論。當人們將目光投向“醫療改革”、“進口藥零關稅”的時候，在生物科技革新的推動下，我國進入生物醫藥新時代，資本市場上也催生了一大批被稱為“獨角獸”的醫藥創新企業。

7月10日，以大健康產業為主線、製藥業為中心的天士力集團發布《關於控股子公司天士力生物醫藥股份有限公司（簡稱：天士力生物；股票代碼：600535—CN）增資擴股公告》，為滿足天士力生物醫藥的研發創新和日常運營的需要，四家境外投資機構以及一家國際製藥企業合計出資1.33億美元或等值人民幣，認購天士力醫藥集團股份有限公司（簡稱：天士力）控股子公司天士力生物新增發行的約7571萬股股份。

（圖片源於：東方財富數據中心）

傳統主業穩定增長，穩坐醫藥企業龍頭

天士力生物作為天士力集團的核心企業，是我國中藥現代化的標誌性企業。

公司不僅擁有業內最豐富的研發管理生產線，還極具創新性，其中包括“心腦血管+消化代謝+腫瘤免疫”約20個重磅產品，並且成功研發上市心腦血管領域的國家一類新藥'普佑克'，並於2017年通過價格談判進入國家醫保名錄。

根據年報數據顯示，公司2015年至2017年近三年實現的營業收入為人民幣132.33億元、139.45億元、160.94億元；實現歸屬上市公司股東淨利潤14.78億元、11.76億元.13.77億元。 2017年公司營業收入較上年同期增長15.41%，其中醫藥工業收入增長 10.29%，醫藥商業收入增長 19.82%。

（圖片來源：上交所）

天士力生物主營業務包括現代中藥、化藥和生物藥。

現代中藥領域，天士力生物打造國際化大藥體系，中藥產品以口服製劑為主，中藥注射液收入佔比不大。由於中藥業務在整體上受醫保控費和輔助用藥監控等政策影響小，因此中藥業務繼續穩健增長。同時，大品種複方丹參滴丸糖尿病視網膜病變適應症處於臨床實驗期，獲批後將成為中藥業務新的增長點。

化藥領域主要包括抗腫瘤用藥、心血管用藥、精神類用藥及保肝護肝用藥等產品系列。其中主力藥品替莫唑胺在2017年的銷量增速高達20%，他達拉非、吉非替尼等藥品已報生產，預計未來化藥板塊的增速將維持在15%-20%增速的範圍內。

生物藥領域得益於普佑克成功進入國家醫保目錄，市場放量顯著總體銷售收入 0.99 億元，同比增長 161.52%。

增資擴發，Pre-IPO輪融資估值近20億美元

根據增資擴股公告顯示，本次增資擴股完成以後天士力對天士力醫藥的持股比例調整為92.37%，與此對應的權益價值為17.5億美元（折合成人民幣約116億元），天士力生物仍為天士力的控股子公司。

由於港交所明確規定，生物科技企業如果想申請H股上市，至少在上市前六個月至少獲得一名資深投資者提供一定數額的投資，並且在進入招股時仍未撤回投資。天士力生物此番融資完成後，將啟動H股上市，屆時，天士力生物醫藥管線將迎來全新的價值重估。

天士力生物本次融資擴股由香港匯橋資本領投，多家機構跟投。完成Pre-IPO輪融資後，天士力生物的估值將達到19億美元（約合人民幣125億元）。

在此之前行業內炙手可熱的知名醫藥公司估值都未出現過超過15億美元的現象。這意味著本次天士力生物融資是目前國內創新藥領域最大的一次融資活動，由此天士力生物成為赴港上市的生物醫藥公司中估值最高的企業，表明其朝著香港資本市場中生物藥龍頭目標邁進的決心。

對於天士力醫藥超出預期的估值也是情有可原，多家證券公司的深度報告稱:天士力醫藥執行的是中藥、化學藥、生物藥協同發展戰略，天士力生物作為其生物藥的核心平台，此部分資產並未獲得市場有效關注。換句話說，天士力生物作為天士力醫藥旗下子公司，僅被行業賦予了傳統中藥的較低估值，尚未獲得市場的公允評價。

天士力生物作為國內中藥行業的龍頭，公司也不斷探索向創新藥企業轉型，未來天士力生物的化藥和生物藥產品線不斷豐富。進入香港資本市場以後，希望天士力生物在資本市場中的表現不會讓廣大投資者失望。

作者：劉玲玲

編輯：唐文英

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