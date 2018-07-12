京東方A(600030-CN)今日尾盤淨流入資金超1億元

今日滬指上漲2.16%，深成指上漲2.77%，兩市A股共成交4155.34億元。兩市共有3243隻個股上漲，97隻個股下跌。通信、電子等行業漲幅居前。

據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計，全天A股主力資金淨流入254.32億元，尾盤主力資金淨流入13.80億元。其中，中小板流入1.56億元，創業板流入2.36億元。

行業資金流向數據顯示，電子、計算機、非銀金融等行業資金淨流入最多，分别淨流入69.05億元、36.22億元、20.50億元，公用事業、汽車、農林牧漁等行業資金淨流出最多，分别淨流出2.64億元、1.29億元、0.18億元。

從個股尾盤資金流向數據看，有4股尾盤淨流入資金超過5000萬元，京東方A(600030-CN)、亨通光電(600487-CN)、工業富聯(601138-CN)等個股尾盤資金淨流入金額最多，分别高達1.04億元、0.87億元、0.57億元;凱瑞德、上汽集團、伊利股份等個股尾盤資金淨流出金額最多。

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