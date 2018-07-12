【異動股】券商板塊午後持續發力 中信建投(601066-CN)等2股漲停

午後，三大股指繼續走高，截止尾盤發稿，上證指數漲2.18%，深證成指漲2.8%，創業板指漲3.26%，上證50漲逾2%。券商板塊持續發力，個股方面，截止14.52分，中信建投(601066-CN)漲停，南京證券漲停報12.14元，華西證券(002926-CN)大漲6.8%報10.05元，西部證券(002673-CN)、財通證券(601108-CN)、浙商證券(601878-CN)漲逾5%，中國銀河(601881-CN)漲4.22%報7.66元，東北證券(000686-CN)、光大證券(601788-CN)、華泰證券(601688-CN)等集體上漲超3%。

隨著6月份財務數據的公佈，上市券商2018年上半年的業績已經浮出水面。整體來看，由於A股市場成交低迷、自營損失以及信用違約等因素，絕大多數券商業績預計出現下滑，部分券商下滑幅度較大。與此同時，行業分化的格局也越發明顯，龍頭券商的業績明顯更加具有韌性。

中泰證券研究顯示，37家上市券商合併口徑(以下同)合計實現營業收入155.67億元，環比下降7%，同比下降41%(剔除財通、廣州、華西，下同);合計實現淨利潤44.35億元，環比下降21%，同比性下降60%。1-6月累計實現營業收入908.2億元，同比下降12%(剔除華鑫、浙商、財通、廣州、華西，下同)，實現淨利潤324.9億元，同比下降23%。

展望2018年下半年，華安證券預計，券商傭金率仍將下行，但下降空間有限。經紀業務向以金融產品銷售、資本中介服務為方向的財富管理轉型，提供高附加值的服務，加速線上線下融合，多元化服務創收是未來的發展趨勢。資管新規對證券行業整體影響有限。自2017年中開始，資管受託總規模已經出現下降。通道業務附加值低，主動管理能力是資管業務的核心競爭力，資管業務將進一步轉型主動管理。監管政策進一步向大券商傾斜，龍頭效應顯現。大型券商業務鏈條完整，資本實力、客戶基礎更堅實，在防風險、穩增長方面具有優勢。券商的業績表現和市場表現的差異更是驗證了行業強者恒強的邏輯。

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