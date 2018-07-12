滬指放量收漲逾2%重回2800點 兩市近90隻個股漲停

今日滬深兩市一改昨日頹勢，早盤小幅低開後迅速拉升，滬指漲超1%重新站上2800點整數關口，創指收復1600點，刷新7月3日以來新高。午後，股指維持上午強勁走勢，一路高走，市場做多氛圍回暖，賺錢效應顯著回升。滬指收報2837.66點，漲2.16%，成交額1703億。深成指收報9273.61點，漲2.77%，成交額2455億。創業板收報1614.63點，漲3.30%，成交額982億。

從盤面上看，兩市各板塊全線上漲，近90隻個股漲停，僅百餘隻個股下跌，5G、半導體、通訊設備、獨角獸居漲幅榜前列。

獨角獸概念股受資金追捧，寧德時代(300750-CN)漲停，成交額34.3億元，換手率超19%，股價創上市以來新高。天華超淨(300390-CN)、意華股份(002897-CN)、同興達(002845-CN)亦拉升漲停，工業富聯(601138-CN)大漲7.87%，麥達數字(002137-CN)漲5.95%，恒生電子(600570-CN)、安彩高科(600207-CN)等均有不俗表現。

受美國將解除中興通訊(000063-CN)禁令影響，今日5G概念強勢爆發，中興通訊在利好消息的刺激下一字漲停，意華股份(002897-CN)、縱橫通信(603602-CN)、太辰光(300570-CN)等9股集體漲停，其餘個股紛紛大漲。美國商務部表示，美國已經與中國中興公司簽署協議，取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令，中興公司將能夠恢復運營，禁令將在中興向美國支付4億保證金之後解除。

券商板塊今日發力大漲，中信建投(601066-CN)、南京證券(601990-CN)漲停，華西證券(002926-CN)、西部證券(002673-CN)、財通證券(601108-CN)等多股集體上漲超3%。

近日，業内人士紛紛表示，經過大幅度下跌之後，A股市場的估值已處在歷史大底附近，更是逐漸成為全球股票市場的估值窪地。根據同花順數據統計發現，截至昨日收盤，A股市場整體最新動態市盈率為15.6倍。

據證券日報報道，2000年以來，A股市場出現過4次大底，見底時間分别為2005年6月6日、2008年10月28日、2013年6月25日，以及2016年1月27日，見底時上證指數分别為998點、1664點、1849點、2638點，四次底部的A股動態市盈率分别為19.05倍、13.07倍、11.83倍、17.5倍。可以看到，目前A股的市盈率已經接近歷史底部。

作者：覃漢計

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