傳今年EPS 3-4元＋淨值高於股價 泰鼎-KY盤中買盤湧入大漲

今早市場傳出，PCB 廠泰鼎 - KY(4927) 第二季每股淨利接近 1 元，今年每股淨利挑戰 3 元到 4 元，加上淨值超過 31 元等利多消息，帶動泰鼎 - KY 盤中股價順利大漲，最高價位達 27.2 元，上漲超過 6.7%，盤中成交量更放大到可望超過上萬張。泰鼎 - KY 去年與前年營運表現不佳，公司在今年 5 月份法說會宣布營運低點已過，今年獲利表現將優於去年，並釋出取得 WD 的硬碟用板訂單，也拿到 HP 印表機用板訂單正持續放量，二者為公司今年營運成長動能；就市場關心的車用板，公司也坦言，還需要努力。



而該公司今年第一季每股淨利 0.7 元，今早市場傳出，第二季每股淨利有機會挑戰接近 1 元，第三季為產業旺季，單季獲利表現將更好，全年每股淨利可以達到 3 元到 4 元，加上其每股淨值超過 31 元，股價恐有低估之嫌，盤中在消息散出後，買單湧入，股價隨之大漲。



就產線來看，泰鼎 - KY 以生產傳統中低階板為主，生產據點在泰國，一廠單月最大產出 26 萬米平方，二廠單月最大產出 20 萬米平方，產品結構中，4 層到 6 層約占營收比重高達 60% 到 70%，而 8 層板占比不到 20%。