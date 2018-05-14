泰鼎-KY今年強化毛利率提升 打入WD供應鏈效益今年漸顯

泰鼎 - KY (4927-TW) 已完成發行無擔保發行可轉債籌資 6 億元償還銀行借款，泰鼎此籌資案也是今年以來首件 PCB 全製程廠發債籌資案，財務長許守華今 (14) 日指出，去年切入 WD 供應鏈後，效益在今年首季逐步顯現，今年將注重成本控管、調整接單結構，持續強化毛利率提升。

泰鼎今日赴證交所舉行法說會，財務長許守華指出，預計 2018 年的銅價走勢趨於平穩，但情形將不如先前價額暴漲，造成運成本負擔快速提升衝擊獲利表現，不過今年泰鼎營運重點，仍將放在生產成本控管。

在調整產品結構上，許守華指出，泰鼎去年切入硬碟廠 WD 供應鏈後，其效益在今年首季開始逐步浮現，今年目標也在開拓車用電子及新電視應用。

泰鼎去年營收 103.95 億元，毛利率 10.43%，年減 4.51 個百分點，稅後純益 7844 萬元，年減 70.99%，每股純益 0.59 元。而今年第 1 季營收為 24.18 億元，年增 3.05%，稅後純益 1.02 億元，已超超越去年全年，每股稅後純益為 0.7 元。

泰鼎在泰國 PCB 產能擴充已告一段落，目前月產能為每月 460 萬平方呎，今年以來產能利用率多維持在 90% 水準。