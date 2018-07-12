〈全球傳動展望〉今年產能與營收同步年增3成 訂單看到明年Q1

傳動元件大廠全球傳動 (4540-TW) 將由興櫃轉上市，預計 8 月中旬掛牌，總經理李進勝表示，目前主要產品交期至少半年起跳，訂單能見度已看至明年第 1 季，目前正積極擴產，樹林廠明年下半年可望滿載，年產值可達 50 億元，在每月均小幅擴產下，法人估，全球傳動今年產能與營收可望同步年增 3 成。

全球傳動目前在手訂單約 30 至 40 億元，總經理李進勝表示，目前滾珠螺桿與線性滑軌等主要產品，交期至少半年起跳，訂單能見度已看至明年第 1 季，他並指出，以日本大廠 THK 預測的數字來看，產業景氣到明年下半年都不成問題。

全球傳動近來持續擴充設備產能，目前主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌與滾珠花鍵等，產品營收比重分別為 55%、 41% 與 3.4%，據悉，滾珠螺桿毛利率約 4 成以上，線性滑軌毛利率 3 成以上，花鍵毛利率為 4 至 5 成，線性滑軌屬於標準品，而滾珠螺桿與花鍵技術門檻要求較高，毛利表現也相對較佳。

李進勝指出，今年資本支出約 4 億元，目前資本支出主要用於設備擴充，且每月幾乎都有小幅增產，樹林廠明年下半年設備將達滿載，可望產能全開，年產值可達 50 億元；鶯歌廠目前正在整頓中，待樹林廠設備滿載後，明年第 4 季多餘的產能就會放至鶯歌廠，該廠年產值可望達 10 億元。法人預估，全球傳動今年產能與營收可望同步年增 3 成。

由於目前其花鍵與旋轉花鍵等產品仍與滾珠螺桿共用原有設備，在更換模具生產過程中，會造成換線成本損失，待擴產到位後，就可大幅減少相關營運成本，花鍵系列產品可望逐步放量，預估明年營收占比可望提升至 5% 至 10%。

全球傳動產品目前外銷比重約 84%，以中國市場為最大宗、約占 50% 至 60%，歐洲市場 4%，該公司過去幾年積極佈局歐美市場，未來將持續降低中國營收比重，提升歐美市場營收占比。