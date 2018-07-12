避險情緒加劇 三成主權財富基金打算減持股票

貿易爭端和地緣政治風險，使市場的風險偏好下降。連多國的「國家隊」——主權財富基金也打算削減股票倉位。

景順（Invesco）資產管理公司在一項最新的研究中指出，在 2017 年股市強勁上漲後，逾三分之一的主權財富基金計劃在未來三年削減股票敞口，主要原因是貿易摩擦、地緣政治和高估值對未來股市的表現不利。

報告對 126 位總共管理着 17 兆美元資產的主權基金管理者進行了調查，發現股票已超過債券，成為投資組合中規模最大的資產類別，平均為 33%，2017 年這一比例高是 29%。股票的占比也超過了固收產品的 30%。

圖片來源：Invesco

景順公司指出，近一半的主權投資者目前正在逐步或實質性增持股票，但 40% 的人對現狀感到滿意，35% 的主權基金管理者計劃在中期內減少股票敞口。

景順新興市場主權基金主管 Alex Miller 表示，去年股市表現不錯，但這並沒有讓主權投資者改變他們的長期預期——他們認為未來股市的回報將非常艱難。

該研究指出，由於低利率的作用，一部分主權基金投資者對私募股權、房地產和基礎設施等替代資產進行了戰略配置。

在 2013-2018 年之間，替代投資品的配置比例翻了一倍，在 2018 年達到了 20% 的歷史最高水平。對於房地產、基礎設施等流動性不足的資產，大型主權基金的容忍度會較高，因此提升了在這些資產方面的配置。

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另據彭博社，新加坡主權基金淡馬錫控股在其年度簡報中表示，可能會將投資放緩 9 至 18 個月，主要是擔心美國經濟增長放緩會帶來風險，因為貿易緊張局勢正在打壓全球的信心和資本支出。

聯準會前主席葛林斯潘表示，美國對外施加的關稅，實際上是由美國國民在買單。美國應該停止繼續施加高關稅。如果不削減，美國之前所有從企業營業稅減稅以及減少監管所得到的發展上的優勢，包括各項節約和投資，都會被關稅政策抵消。

曾成功預言 2008 年金融危機的美國經濟學家、有「末日博士」之稱的羅比尼發出警告稱，美國挑起與各國的貿易爭端，可能引發全球經濟『完美風暴』，導致全球經濟成長減緩。