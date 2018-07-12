〈川普經濟〉川普：NATO成員應提高國防支出 德國不應依賴俄羅斯能源

美國總統川普週三 (11 日) 在北約峰會 (NATO) 上指責了盟國應增加一倍以上的國防開支，也譴責德國因能源依賴而成為了俄羅斯的「俘虜」。

保加利亞總統 Rumen Radev 向媒體透露，川普希望 NATO 國可將國防支出從 2% 提升至 4%。Radev 也放低了姿態自我譴責一番，希望保加利亞能為國防多貢獻金錢。NATO 秘書長 Jens Stoltenberg 還是希望將各國支出控制在 2% 水位。

目前美國為 NATO 當中國防支出的榜首，共 GDP 的 3.57%。川普譴責了 NATO 成員，提道 29 國當中只有 5 國的國防支出達到現有標準。

川普呼籲 NATO 應提高國防支出 / 圖：推特

全球國防供應商大多是美國企業，包含波音 (BA-US)、洛克希德馬丁 Lockheed Martin (LMT-US)、與雷神公司 Raytheon (RTN-US)。

對於德國向俄羅斯購買能源一事，川普認為盟友因多為國防做貢獻，而非給「敵人」(俄羅斯) 數億美元購買能源。

據了解，川普向 Stoltenberg 抱怨德國近期的 110 億美元波羅的海油管，藉此從俄羅斯進口更多能源。

川普譴責德國向俄羅斯購買能源 / 圖：推特

川普似乎大大夸大了德國對俄羅斯能源的依賴，但也表示他與德國總理梅克爾 Merkel 有「非常非常好的關係」，梅克爾也提到兩人為「好夥伴」。

響應世足，克羅埃西亞總統 Kolinda Grabar-Kitarović 也因國家進入決賽，向川普贈送了球衣。