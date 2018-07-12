〈美祭新關稅清單〉川普將稀土列關稅清單 恐自傷高科技業

美國針對 2000 億美元中國產品加徵關稅的最新清單中，項目千奇百怪，包括獾毛、牛精液、青蛙腿、火焰噴射器等等，不過讓許多分析師不解的是，川普將稀土列為課稅對象，這恐怕會對美國科技業造成損害。

稀土元素包含 17 種化學元素，這次有不少都出現在名單中，如鏑、銪、釹、鑭和釔等，這些金屬各有利基，而更重要的，從手機、混合動力車、風力渦輪機，到軍事用品，都廣泛使用到稀土。這些稀土及其化合物，讓美國高科技業能以保持運轉。

但是美國不開採稀土，所需原料完全由國外供應。據美國地質調查局，美國 2017 年共進口價值 1.5 億美元的稀土金屬和化合物，比前一年增加了 27%。而中國則是全球最重要的生產國，2013 年到 2016 年期間，美國的稀土材料進口 78% 來自中國。

《Zero Hedge》早前分析認為，稀土是中國在雙方貿易戰中最強大的武器，如果中國願意，甚至可以停止稀土出口，來打擊美國科技業。

諮詢公司 Carmot Strategic Group 創辦人 Dan McGroarty 指出，觀察人士都清楚，這次中美對抗不僅是貿易戰，也是場科技戰，遲早都會瞄準到中美都在意的科技領域金屬上。目前還不清楚這些原物料的潛在進口關稅，是否會對美國消費者產生重大影響，因為大部分稀土元素都被加工成先進材料和其他產品進入。

2011 年，中國為強化對稀土的掌控，進一步降低出口配額，導致價格飆漲。美國也曾經向 WTO 申訴，要求中國增加稀土金屬的出口，WTO 也做出對美國有利的判決。

據《紐約時報》報導，馬來西亞精鍊稀土業者 Lynas Corporation 執行長 Amanda Lacaze 表示，要是全面貿易戰爆發，中國一定會將稀土做為武器，限制稀土供應或暫停出口。此外，中國還主導了稀土的研究及開發，對其他國家來說，稀土長期依賴中國，將不利於決策者。