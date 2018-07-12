【港股解碼】東方航空百億定增，重在提升競爭力，優化資本結構

在經濟下行、中美貿易摩擦不斷、國內消費需求不足的環境中，上市公司感嘆錢越來越難賺。這個時候，定增就成為一種有效“圈錢”的手段。自今年以來，科大訊飛、三六零、農行等公司紛紛拋出定增計劃，從幾十億到百億再到千億，規模呈幾何倍數增長，對股市的“抽血”效應愈加明顯，但對金錢的貪婪卻讓大批上市公司在定增這條路上前仆後繼。

7月10日，東方航空（600115-CN、00670-HK）向市場爆出“重量級”定增：擬向吉祥航空、均瑤集團和中國國有企業結構調整基金股份有限公司(以下簡稱“結構調整基金”)，發行不超過16.16億股A股股份，且募集不超過118億元資金。

東方航空重量級定增

中國東方航空股份有限公司總部和運營主基地位於上海，是三大國有控股航空公司之一，在原中國東方航空集團公司的基礎上，兼併中國西北航空公司，聯合中國雲南航空公司重組而成，公司主要業務範圍為國內和經批准的國際、地區航空客、貨、郵、行李運輸業務及延伸服務。

按照公告說明，此次東方航空將與吉祥航空、均瑤集團和中國國有企業結構調整基金股份有限公司三家發行對象簽訂《股份認購協議》。其中，均瑤集團為吉祥航空的控股股東，截至2018年3月31日，均瑤集團對吉祥航空持股比例為63.12%，二者擬合計持有公司交易後不超過A股總股本10%股份和H股總股本10%股份。具體到每家發行對象擬認購A股股份數量和金額情況如下：

對於募資用途，東方航空表示本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除相關發行費用後，淨額將全部用於引進飛機、購置模擬機、購置備用發動機項目。

此外，公告還顯示，H股定增方案同步進行，擬向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公開發行H股股票的數量不超過5.18億股，募集資金總額不超過35.5億港元，所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充公司一般運營資金。

近年來，航空公司一直在嘗試進行混合所有製改革，東方航空此次定增引入民營資本，在進一步優化公司股東結構，健全企業法人治理結構，優化公司管理水平的同時，也符合當下國家國有企業改革的總體思路，是響應上述深化國企改革的重要舉措。而從東方航空自身來看，此次定增更是意義重大。

百億定增強化競爭力

2017年，東方航空業績再創佳績，實現營業收入 1017.21 億元，同比增長 3.21%，淨利潤 63.52 億元，同比增長 40.91%。運營能力上，截至2017年12月31日，東方航空擁有637架客運飛機（其中包括託管公務機10架）組成的現代化機隊，主力機型平均機齡不到5.5年，是全球大型網絡航企中最年輕、最精簡的機隊之一。作為天合聯盟成員，公司的航線網絡通達全球177個國家、1,074個目的地。 2017年，公司共承運旅客11,081萬人次，同比增加8.9%。截至2017年12月31日，公司常旅客會員總量達3,336萬人，集團客戶總數達到5,727家。

通過此次定增，公司將新增18架飛機，以合理擴大機隊規模、優化機隊結構，進一步擴充航空載運能力和優化航線與網絡佈局，提高公司的經營能力、持續收益能力和行業競爭力，鞏固公司在航空行業的領先地位。

資產結構上，東方航空截止2017年末資產負債比率為75.15%，比之南方航空（71.53%）、中國國航（59.73%）、海南航空（62.52%）、春秋航空（49.82%）明顯偏高，抗風險能力較差。定增完成後，公司的資產總額與淨資產額同時增加，財務費用有所降低，資產負債結構優化，償債能力與盈利水平提升，抵禦財務風險的能力有望增強。

市場方面，東方航空引入吉祥航空作為戰略投資者，將再度強化在上海市場的“鰲頭”地位。目前，東航和吉祥航空分別佔據上海市場約42%、9%的市場份額，二者強強聯合，其市場佔有率將達到51%，影響力及話語權無出其右。其次，在票務政策方面，雙方具有互補作用，吉祥航空在廉價票務領域優勢明顯，東方航空主攻中高端票務，二者的合作，將產生1+1＞2的協同效應。

■ 作者｜董虹

■ 編輯｜夏雨辰 賀秋霞

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