投資人該擔心的不是貿易戰 而是聯準會的升息

因為投資人擔心美國對中國提出新一輪加徵關稅清單，美股週三 (11 日) 重挫。不過，從另外一個角度來說，美國投資人面臨的最大隱憂應該不是全球貿易緊張局勢，而是利率上升。

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 說：「相較於貿易戰，聯準會 (Fed) 更可能殺死牛市。」

Fed 今年以來升息 2 次，許多專家預測 2018 年底前將再升息 2 次。預計 2019 年將再增加幾次。

Roland 指出，Fed 在新任主席 Jerome Powell 領導下依然是「數據控」，一如他的前任 Alan Greenspan、Ben Bernanke 和 Janet Yellen 一樣。

換句話說，Fed 的決策不受政治因素影響，而是依據經濟情況採取行動，特別是在就業市場和通膨方面，這意味著 Fed 可能會繼續升息，直到經濟有明顯的放緩跡象，不過目前還不明顯。但這也意味著 Fed 可能會幫助引導經濟放緩。

美國核心 PCE 年增率走勢 (2008 年至今表現) 圖片來源：Fred

Fed 讓主要短期利率穩步上升將使企業和消費者借貸變得更加昂貴。這最終可能導致美國企業的銷售和獲利成長放緩。

還有另外一個值得擔心的問題。Fed 基準聯邦基金利率目前為 2%，遠遠低於長期美國國債的殖利率，如 10 年期和 30 年期，其殖利率約為 2.9% 和 3%。

如果 Fed 繼續提高短期利率且無視長期利率的停滯，那麼這種利差可能會進一步縮小，從而創造了經濟學家所說的殖利率曲線平坦化。

甚至有人擔心利率可能會下降。短天期債券殖利率可能會高於長天期債殖利率，這種現象稱為殖利率曲線倒掛。

LPL Research 高級市場策略師 Ryan Detrick 指出，在過去 9 次經濟衰退之前，殖利率曲線每次都出現倒掛。

目前看來，殖利率曲線可能不會倒掛。但由於 Fed 升息而導致其平坦化的事實就足以讓投資人望而卻步了。

投資管理公司 Personal Capital 投資組合管理執行副總裁 Craig Birk 本週發表報告指出：「在大家開始想到貿易戰之前，投資人最普遍的擔憂是利率上升。」

Birk 說：「平坦化的殖利率曲線確實會給經濟成長帶來阻力，包括銀行放貸的動力減弱。」

不過好消息是整體利率仍然偏低。Birk 表示，Fed 目前僅升息至 2%，而 2007 年大衰退開始前為 5% 左右，而 1999 年科技泡沫高峰期則為 6%，利率還有很大的上漲空間。

儘管如此，John Hancock 的 Roland 表示，對於美國經濟可能最終由於 Fed 升息而放緩讓她感到緊張，儘管許多企業繼續從華府的減稅措施中獲得提振。一旦美國經濟回落，都可能衝擊全球經濟成長。

Roland 說，「美國還能支撐全球經濟多久？可能不會太快了。」