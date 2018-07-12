台股盤中─陸股急拉亞股歡呼 收復10700點多空激戰年線

美中貿易戰火再度升溫，衝擊昨 (11) 日歐美國際股市，不過，亞股今 (12) 日反而大漲反應，陸股開盤後急拉，帶動日股漲超過 1.2%，台股盤中黑翻紅收復 10700 點關卡，最高來到 10727 點，漲逾 30 點，多空在年線 10725 點附近進行激烈攻防。

法人指出，由於亞股在美中第二波貿易戰利空不跌，空方摜壓力道緩和，但多方追價意願也不足，短線仍以區間整理格局為主，以族群輪動為盤面主軸，今日盤中以大立光帶動的光學鏡頭、生技月加持的生技股最熱。

美國 7 月 6 日對進口 340 億美元的中國產品課徵 25% 關稅，並造成中國對等反擊後，美國總統川普 10 日又公布一份最新清單，未來幾個月可能將針對中國 2000 億美元商品課 10% 關稅，導致貿易戰火越演越烈，消息使道瓊指數結束連續 4 天的漲勢，國際股市也瀰漫不確定性。

不過，陸股開盤後急拉帶動亞股，台股加權指數翻紅，櫃買指數更是維持上漲 0.3% 左右，顯示內資逢低承接意願不弱。

股王大立光今日召開法說，市場預期將對下半年蘋果新機與光學產業整體表現提出正向展望，盤中大立光漲幅在 4% 左右，帶動光學鏡頭廠股價續彈，新鉅科漲逾 4%，玉晶光、今國光漲 3% 左右，亞光、聯一光和佳凌漲 2% 上下。

由於大立光是蘋概股的重要觀察指標，隨著大立光轉強，相關供應鏈也有買盤進場，GIS-KY、可成、原相、TPK-KY、臻鼎 - KY 和景碩等漲 1% 之上。

台灣生技月展將於 18 日盛大登場，跌深反彈行情受到市場期待，生技族群成為今日盤面焦點之一，生技指數大漲 1.5%，細族群幾乎全面噴出。

大江相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

西藥製劑相關業者表現熱絡，智擎、寶瑞攻上漲停，寶齡富錦、安成藥、生華科和濟生漲 4% 之上，美時、生達和基亞漲 2% 左右；保健品業者也有不錯表現，佰研漲近半根停板，大江、景岳漲 2.5% 之上，中天、杏輝和葡萄王漲 1%。

另外，醫療產品細族群中，精華、和康生漲超過 4%，科妍、五鼎、佳醫、優盛和雙美漲幅 2% 左右。

法人指出，除股王大立光法說會受到市場關注，後續國內重量級上市櫃公司的法說會也將陸續登場，包括台積電、友達、穩懋和南亞科等，隨著電子產業進入傳統旺季，加上美國企業如微軟、超微、英特爾和亞馬遜等將陸續公布財報，相關產業利多仍可期待。