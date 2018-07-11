〈美祭新關稅清單〉貿易戰恐拖累經濟、石油需求減 油價聞聲走跌

美國川普政府 10 日公佈新一波關稅清單，預計將針對價值 2000 億美元中國輸美商品課徵 10% 的關稅，以回擊中國的報復性關稅措施，分析師認為這會造成全球經濟減緩，降低石油需求，消息公佈後，WTI 原油期貨跌破每桶 74 美元。

WTI 原油期貨走勢

美中貿易戰規模越演越烈，在美國公佈新一波關稅清單後，8 月交割的 WTI 原油期貨下滑 0.67% 至每桶 73.61 美元，9 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.74% 至每桶 78.28 美元，美股三大期貨紛紛走跌，而避險資產如日圓和美債則是上揚。

布蘭特原油期貨走勢

《彭博社》報導，近期利比亞與委內瑞拉的石油產量下滑，同時伊朗面臨美國的制裁，同一時間，美國原油庫存量縮減，挪威和加蓬的產量減少，種種原因導致供應緊張，油價攀升至接近 3 年高點。

渣打銀行預測，美國要求盟友在 11 月 4 日之後，終止向伊朗購買原油，美國的制裁，將使伊朗對原油市場的供應量每日減少 100 萬桶或更多。

而目前許多國家在尋求豁免，美國可能對伊朗原油購買國家採取較溫和的態度，美國國務卿 Mike Pompeo 週二 (10 日) 表示，華盛頓當局將針對這些要求做考慮。

然而，中美貿易緊張局勢加劇，使得市場擔憂全球經濟成長將減緩，拉低油價。瑞穗證券的資深商品分析師 Makiko Tsugata 表示，中美貿易鬥爭可能最終會削弱兩國的經濟，使中國的原油需求降低，而影響層面將不僅限於美國和中國，可能將蔓延至其他國家，從而降低全球原油的需求量。

這批總價值 2000 億美元的中國進口商品，包括服裝、電視零件和冰箱在內的消費品，亦包含石油產品，如汽車燃料、煤油和去漬油。