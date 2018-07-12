〈美祭新關稅清單〉港府4招抗貿易戰升級 提前8月起注資港企 每家上限200萬

中美貿易戰升級至 2.0 版，美國昨 (11) 日宣佈擬對額外 2000 億美元 (約港幣 1.56 兆元)、逾 6031 種中國商品加徵 10% 關稅。香港政府旋即祭出 4 大措施協助港企應對，包括提前於 8 月實施預算案中提出的向中小企基金注資港幣 25 億元，協助企業拓展大陸及東盟市場，每家企業累計最多可申請港幣 200 萬元資助。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華指出，美國公佈的新清單，雖然還有約 2 個月才決定是否實施，但所涉及的面及量都較闊及大，涵蓋到一般消費品，如傢具、手袋箱包、滑雪板、衛生紙及貓狗糧等等，預計所帶來的影響是會增加的。

預算案提出：

一、向中小企基金注資港幣 25 億元，將「專項基金」下的企業支援計劃的資助地域範圍由內地擴大至東盟，就個別企業的累計資助上限亦將大幅調高，由原來的港幣 50 萬元增至大陸及東盟市場各港幣 100 萬元。邱騰華指出，因應中美貿易戰發展，政府決定將申請日期撥款提前至 8 月，增快審批過程。

港府同時透過各項資助計劃，協助企業提升競爭力，例如工貿署營運的中小企業信貸保證計劃，可為企業提供信貸保證。香港按揭證券公司亦提供高達 8 成的中小企融資擔保。

二、香港出口信用保險局更於 6 月 25 日宣佈推出特別支援措施，包括為受到美國實施關稅影響的「小營業額保單」保戶，特別免費提供額外付貨前風險保障，加強保障香港出口商。

措施包括：A、為香港出口商免費提供的買家信用評估服務，由現時 3 個增加至 6 個；B、免費提供額外付貨前風險保障予受到美國實施關稅影響的「小營業額保單」保戶，措施有效期至 12 月 31 日，相關保戶的額外付貨前風險保障生效期訂於 4 月 1 日。

三、工貿署設立服務熱線，就中美貿易戰為業界提供一站式資訊。

四、貿發局 6 月 18 日舉行講座，由信保局及美國關稅法例專家講解出口報關策略及案例，提供有關中美貿易戰相關法律資訊和支援。

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健接受香港《文匯報》訪問時指出，按上年數據推算，新增的 6000 多項商品將佔整體出口的 3%，連同上次公佈的 818 項商品計，將佔整體出口約 5%，但這是假設全部商品都受影響下的估計數字。

不過，值得慶幸的是，這次清單上仍不包括玩具、鞋類、部分製衣及智能電話，這些都是香港廠商出口較多的產品，但電子消費品類的廠商則可能會比較擔心。

陳永建認為，新措施仍要經過 2 個月的聽證會，最快要 9 月才實施，因今年首 5 個月出口增長逾 6%，在計及貿易戰可能產生的影響後，暫時對今年增長 6% 的目標維持不變。

他說，雖然有廠商會擔心下半年的訂單受影響，但亦有廠商指出因美國 9 月會加稅，導致一些企業已提早加碼訂單，迎接聖誕旺季，故這亦成為刺激今年訂單的因素之一。

他續指，由於美國設有豁免關稅申請安排，加上最終公佈的商品清單應會有刪減，而中國反制的措施或會對美國經濟造成更大影響，中國亦會與歐洲、東盟等進行更多貿易合作，故目前仍難預測貿易戰的發展，惟長遠而言，的確是為廠商帶來了不明朗因素。若有些港商預計會為其業務帶來長時間影響，建議可調整其產業鏈，如將工廠遷至東南亞及其他不受「301 關稅」影響的地區。

香港商務及經濟發展局週二 (10 日) 已會同香港近 10 個主要商會代表，共同審視上週五 (6 日) 美國對華實施的 500 億美元關稅清單、以及一旦額外增加清單帶來的影響，業界普遍認為首批涉及 500 億美元關稅清單未至於對香港企業造成很大經營困難，但對未來訂單量感到擔憂。業界認為若擴大關稅清單至消費品，將會對以香港作為轉口貿易及在大陸設廠的港商帶來較大影響。