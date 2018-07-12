〈可成出脫嘉聯益〉嘉聯益蘋果新機LCP天線順利投產 正了解可成釋股原委中

機殼廠可成 (2474-TW) 以特定人參與嘉聯益 (6153-TW) 現增案，今 (12) 日盤前公布在約每股 66.6 元價位出脫嘉聯益持股約 2.6 萬張，嘉聯益主管指出，目前可成仍持有嘉聯益股票約 1.4 萬張，持股比例約 3.5%，且公司新產品目前生產順利，並也納入美系客戶明年手機設計中，目前正在了解股東調節持股的原因。

嘉聯益股價今日盤中在此利空消息影響下，股價一度觸及 52.2 元跌停價位，嘉聯益表示，可成以長期投資目的取得公司現金增資近 4 萬張，但可成對嘉聯益持股並非參與私募案，持股也沒閉鎖期，可成也不是嘉聯益董監事，因此若有財務操作需求，隨時可公開處分嘉聯益持股。

在基本面方面，嘉聯益以 15.7 億元買下位於桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，進行乾、濕製程設備的加速進駐之外，日前美系主要客戶來台認證，也初獲認證通過。

同時，嘉聯益指出，美系客戶新一代手機訂單 LCP 材質製程產品訂單已經下達，目前也運用其觀音廠外的兩岸廠區進行生產，包含 2019 年的新機，也已將嘉聯益生產 LCP 軟板天線產品納入設計之中。

軟板廠嘉聯益 3 月中旬每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，可成以 11.27 億元認購現增股約 2.97 萬張，占增資後股本 40 億元的 7.42%，一躍成為嘉聯益最大法人股東，當初公告取得目的是長期投資，但可成今日則公告出脫 2.6 萬張，目前可成集團仍持有嘉聯益股票約 1.4 萬張，持股比例約 3.5%。

由於可成調節嘉聯益持股 2.6 萬張，市場對此傳言紛紛，包括嘉聯益 LCP 產品製程不順、失去蘋果訂單等，嘉聯益表示，目前一切生產順利並納入美系客戶明年手機的設計中。