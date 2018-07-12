上市首日開盤暴漲40% 映客能衝出抖音快手、影音三寶的圍剿嗎？

最近內地網路科技類公司在二級市場搶灘登陸，港股市場繼小米之後，今日迎來手機直播平台映客，代碼 03700。

映客以 4.32 港元開盤，較發行價 3.85 上漲 12.21%，開盤之後暴拉一度超過 40%，目前股價在橫盤調整。

圖片來源：東方財富

不過相比剛剛熱鬧非凡的小米，映客在申購階段顯得低調了許多。

映客通過香港 IPO 發行 3.0234 億股股票，此前招股價在 3.47~5 港元之間，而最終發行價確定為 3.85 港元，僅比下限高 10%。此外，映客 IPO 超額認購 1.67 倍，相比作為大盤股小米 10 倍超額認購，港股投資者對映客的認購積極性偏弱。

經營數據滑坡

映客 APP 於 2015 年 5 月正式發布，根據招股書顯示，映客擁有「3680 萬主播和 1.945 億用戶」。截至到 2017 年，映客在行動端直播平台的市場占有率達到 15.3%，位於行業第二，領先第三名 0.3 個百分點。

資料來源：映客招股說明書

而從幾個核心經營數據來看，映客平台面臨嚴峻挑戰。

1、平均每月活躍用戶數 2525 萬。該數據與 2016 年第二季相比不但沒有增長，反而在後退。彼時，有「帶貨神器」之稱的抖音甚至還沒有問世。

2、平均每月付費用戶數 72.9 萬。雖然第一季環比增長 11.8%，但在 2017 年前三個季度該數據滑落太明顯，成功實現了兩次腰斬，今年第一季的這些漲幅對映客而言只是杯水車薪。

資料來源：映客招股說明書

3、平均每月活躍主播數量 72.9 萬。該指標連續 6 個季度負增長，只有 2016 年第三季的十分之一，滑坡明顯。

4、充值金額相對穩定。在月活用戶和主播數量急劇下滑的背景下，用戶充值金額沒有一併顯著下滑實屬不易，對此官方給出的解釋是

我們一直能維持一群高消費付費用戶（占我們充值金額的重大占比），且該群體規模相對穩定

而對於核心經營數據的趨勢性滑落，映客把它歸結為行業變化。招股書里是這樣說的

主要是由於行業於 2016 年迅速發展後，2017 年整個行業的活躍及付費用戶群增長放緩，中國行動端直播市場進一步分化，及我們用戶有其他線上及線下的娛樂選擇。

這裡指出了的兩大現實背景：1、網路滲透率見頂以及流量拐點的出現；2、差異化定位和營運導致行業兩極化。前者是必然要到來的歷史階段，後者則是在存量廝殺之下，誰能把產品做得更勝一籌，誰就能活得更好。

映客月活用戶量 7 個季度停滯不前，而抖音卻從 0 做到 3 億，這個現象值得深思。

盈利能力突出

在此次招股說明書披露的利潤表中，剔除掉優先股公允價值變動，2017 年調整後的凈利潤為 7.92 億元。

資料來源：映客招股說明書

映客財報中，2015 年公司毛利率從 48.2% 一降再降，2017 年毛利率降至 35.4%；但調整後的凈利率卻一升再升，2015 年公司凈利率為 5.1%，到 2016 年提升至 13.1%，2017 年進一步提高到 20.1%。

資料來源：映客招股說明書

有「影音三寶」之稱的嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙三家公司，在 2017 年全部虧損。在 2018 年第一季只有虎牙是盈利的，但凈利率也僅為 3.72%，B 站和愛奇藝還在努力把錢燒往盈虧平衡點。

映客雖然在經營層面數據大幅下滑，但財務數據卻明顯強於同行，根據公司招股書將盈利提升的原因做了如下解釋

主要是我們提高了營業效率，且當行業在 2017 年進行百花齊放的階段時，我們採取策略控制銷售及市場推廣開支。

映客在過去兩年沒有通過加大投入的方式去守住原有的市場，而是反其道而行之，控制了這方面的開支。

上市籌備糧草

公司財務數據顯示，截至 2017 年，映客現金及現金等價物達 21.83 億元，現金流狀況非常良好。既然映客並不缺錢，為什麼還要上市？

資料來源：映客招股說明書

映客此次集資 10.48 億港元，將用於以下 5 個方面

1、拓展業務及豐富平台展示內容（20%）

2、開展營銷活動、擴大用戶群及推廣品牌（30%）

3、進一步開發技術、提升研發實力，特別是大數據及人工智慧技術（20%）

4、物色戰略投資及收購機會（20%）

5、補充一般營運資金（10%）

可以預見，映客上市之後，將從過去「控製成本」式的保守經營轉變為更加積極地做營銷和推廣。

而早在去年下半年，映客就曾試圖通過 A 股宣亞國際的收購完成曲線救國式的上市，但最後由於監管收緊導致收購失敗。此次映客港股獨立上市，最終實現了上市夢，同時獲得了擴大市場所需的資金。

映客上市致辭

尊敬的各位來賓：

早上好！

感謝各位今天來見證映客的上市掛牌。敲鐘，我是第一次，致辭，我的普通話不太好。但是你們知道，我們公司的表現比我的普通話好太多了：映客用了三年多，成為了港股的娛樂直播第一股。

2015 年，我們 22 個人在北京的民宅起步，創立映客，初衷是希望通過影音直播將天南地北的年輕人連接起來，通過直播看到更廣闊的世界，

幸運的是這個想法得到了年輕人的追棒，引爆了直播的流行。每個月有數千萬人在映客遇見更美好的人和事，幾百萬主播在映客改變了自己的命運。感謝你們，讓映客成為了 24 小時永不落幕的 party，今天，這個 party 來到了香港聯交所。

創業九死一生，上市水到渠成。感謝映客寶寶、員工和家屬，是你們持續的創業激情成就了今天的映客。同時也感謝獨具慧眼、一路支持我們的投資人。

今天站在香港這個全球自由專業的資本市場，我們有更強的信心和動力，推動娛樂影音化的戰略，實現業務創新、營收增長和投資布局，完成映客的使命：讓快樂更簡單，繼續為各位股東帶來最大回報。

最後，向香港聯交所的工作人員﹑為我們上市工作保駕護航的中金、花旗、德意志的所有團隊﹑各合作夥伴，以及信任我們的投資者、客戶，致以最衷心的感謝！祝願香港股市繁榮興旺，祝願各位來賓身體健康、萬事如意！謝謝大家！