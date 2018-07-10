小米7/23日起納恒生綜指 港股通可買 麥格理喊目標價30元

昨 (9) 日甫上市的小米 (1810-HK) 迅即獲納恒生指數系列成分股，7 月 23 日起生效。由於恒生綜合大型股指數成分股可在港股通交易，換言之大陸投資者月底起將可通過互聯互通買賣小米股份。大行麥格理看好小米，昨將其目標價訂在港幣 30 元。

恒生指數公司宣布，小米集團符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求。據指數編算細則，若公司市值在收市首日位列恒生綜合指數成分股的首 10%，新上市的股份便會獲列入指數。恒生綜指現有 484 隻成分股，小米昨日市值為港幣 3759.18 億元，高於指數成分股中排名第 48、市值港幣 1736 億元的九倉置業 (1997-HK)。

小米將獲納入恒生指數系列成分股包括：恒生綜合指數；恒生環球綜合指數；恒生互聯網科技業指數。

小米昨天首日掛牌，開盤即跌破發行價港幣 17 元，全日在港幣 16-17 元區間上落，終場收報港幣 16.8 元，較發行價跌 1.2%，未計手續費，每手帳面虧港幣 40 元。

小米董事長兼行政總裁雷軍認為，小米股價表現已遠超期，長遠會愈來愈好。

米上市首日，衍生產品亦於同日推出。昨日場內有 18 隻認購窩輪上市，行使價介乎港幣 13.88 至港幣 28.88 元。其中成交額最高的一隻海通 Call 輪行使價港幣 21.8 元，明年 1 月到期，全日成交港幣 2.99 億元。

小米開市股價潛水，該隻窩輪由開市價港幣 0.219 元急跌至港幣 0.192 元，隨着正股股價收復失地，一度升至港幣 0.22 元，惟午市未能企穩，收報港幣 0.209 元，比開市價跌 4.57%。

香港《明報》引述耀才證券行政總裁許繹彬表示，小米以下限港幣 17 元定價，加上早前暗盤價收報港幣 15.8 元，認為港幣 16 元水平不算太差，但港幣 17 元水平會有阻力。

一通證券行政總裁宓光輝認為短期內小米在港幣 16 元水平會有支撐，他解釋，早前小米計劃發 CDR 回大陸上市，中證監質疑小米定價過高的問題，若小米重啟 CDR，為了安撫大陸當局信心，小米會避免股價大跌。估計小米在港幣 17 元水平有阻力，若股價繼續在港幣 16-17 元區間拉扯，將不利股價表現。

雖然小米首天表現不濟，市場人士也普遍觀望，但麥格理卻相當看好小米，首予小米「跑贏大市」評級和目標價港幣 30 元，相當於預測本益比 35 倍，而 2018 至 2020 年每股盈利年均複合增長 40%。

該行報告指出，小米客戶數量是業務變現的重要資產，讓小米與其他智能手機同業有明顯分野。該行認為，小米的智能設備可帶動客戶增長，再透過互聯網服務如廣告、網上遊戲和應用程式等進行變現。

麥格理預期，在印度、東南亞、歐洲和中國市場增長推動下，小米手機付運量 2018 至 2020 年度的年複合增長率可達 30%，至 2020 年度可達 2.21 億部，全球市佔率 14%。