美國商務部：與中興達成協議 將取消制裁

美國商務部昨 (11) 日宣布，已和中興通訊 (000063-CN) 簽屬協議，取消近三個月來禁止美國供應商與中興通訊商業往來的禁令，該禁令將在中興向美國支付 4 億美元保證金後解除。

外電報導，在中美貿易爭端不斷升級之際，美國商務部最新聲明表示，周三已和中興通訊簽屬託管協議，一旦中興對該帳戶存入 4 億美元保證金後，將解除原本的禁令，讓中興通訊正式恢復營運。根據和解協議，託管帳戶的 4 億美元是謹防中興通訊再次違反協議、提前預存的違約金。中興通訊 6 月已向美國財政部支付 10 億美元的罰款。

消息人士指出，中興通訊代表在周一會見美國商務部官員討論這項協議事宜。這項託管協議是中興通訊上個月與美國商務部達成的 14 億美元和解協議的一部分，意在重新獲得跟美國供應商的聯繫，畢竟中興通訊生產的智慧型手機和網路設備高度依賴美國的供應商。

據了解，中興通訊會在一天內完成付款。待美國商務部宣布禁令解除後，旗下擁有約八萬名員工中興通訊即可恢復正常營運。

市場認為，中興通訊一旦解禁，也可做為中美貿易戰對談與化解的一項契機。美國川普政府昨天才宣布，將對中國 2000 億美元的商品加徵 10% 關稅，如今美方宣布對中興通訊解禁，可望稍稍緩解美中貿易緊張。

中興通訊沒有立即回覆；美國商務部則表示，對中興通訊行動是項執法問題，與更廣泛的貿易政策討論無關。

中興通訊的股價在 4 月中美國宣布制裁令後，迄今已跌掉近六成，截至昨日收盤，收報人民幣 12.1 元。