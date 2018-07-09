港股午盤急漲424點 小米跌幅收窄至0.12% 一度觸招股價

港股今 (9) 日急漲，截至午盤，恒指飆升 424 點或 1.5%，收報 28740 點；國企指數收報 10831，漲 209 點或 1.97%；紅籌指數收報 4330，升 100 點或 2.38%，成交金額港幣 535.49 億元。

圖：新浪財經

今日掛牌上市的小米 (1810-HK)，開盤價報港幣 16.6 元，較港幣 17 元的發行價下跌 2.35%，慘遭破發。此後跌幅進一步擴大，一度跌近 6% 之多。不過，小米跌幅收歛，一度觸及招股價港幣 17 元，午盤小米跌 0.12%，報港幣 16.98 元。

雷軍今早出席上市儀式時表示，最近大市不好，短期股價不是最重要的，長期的表現才是最重要的。小米 IPO 從低點開始，未必不是好事。我們還是要踏踏實實把公司做好，以經營做核心。繼續努力，繼續加油，把公司做好。

10 大成交金額股份中，除了小米之外，騰訊 (0700-HK) 擬分拆騰訊音樂赴美上市，股價上漲 2.38%，收報港幣 395.8 元；中國平安 (2318-HK) 漲 2.87%，收報港幣 71.7 元；建行 (0939-HK) 升 2.28%，收報港幣 6.96 元；吉利汽車 (0175-HK) 上揚 3.32%，收報港幣 19.94 元。

滬港通資金流向方面，滬股通淨流入 11.57 億，港股通 (滬) 淨流入 5.16 億。深港通資金流向方面，深股通淨流入 5.38 億，港股通 (深) 淨流入 4.68 億。