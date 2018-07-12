【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，因美國威脅對另外的 2,000 億美元中國進口商品征收關稅加劇貿易戰憂慮。道瓊斯指數下跌 0.9% 至 24,700 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,774 點；納斯達克指數下跌 0.6% 至 7,717 點。

油價週三大跌，因中美貿易關係緊張局勢升級可能損及原油需求，以及利比亞港口將重開引發供應不斷增加的預期。紐約 8 月期油大跌 5.0% 至每桶 70.38 美元。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 0.9% 至每盎司 1,244.4 美元。

香港和內地股市週三下跌。中國汽車協會布 6 月汽車銷量按年增 4.8% 增速放緩，部分汽車製造股受壓，其中吉利汽車（175.HK）下跌 2.0%，長城汽車（2333.HK）與寶馬（荷蘭） 組合營，股價下跌 0.9%；造紙股、本地消費股及內房股均錄得下跌。個股方面，浩沙國際（2200.HK）股東保證金證券股份被沽售，昨日復牌後股跳漲，惟遭沽空機構狙擊後股價回落，最終收漲 25.9%；西部水泥（2233.HK）發布盈利預喜，股價逆市上升 1.6%；華邦金融（3638.HK）折價 18.0% 配股集資 3.2 億港元，股價下跌 3.2%。恒生指數下跌 1.3% 至 28,312 點，國企指數下跌 1.5% 至 10,658 點，香港股市成交金額減少 2.8% 至 959 億港元。上證綜合指數下跌 1.8% 至 2,778 點，滬深兩市成交金額增加 4.3% 至人民幣 3,416 億元。中美貿易戰升級，中國誓言反制。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的易居企業控股（2048.HK）孖展增至 1,810 萬元，仍遠未足額。

◇ 吉利汽車（175.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長約 50% 至人民幣 65.2 億元，主要受惠於期內整體銷量增加及產品組合改善所致。

◇ 德昌電機（179.HK）公布 2019 財年第一季度（截止 2018 年 6 月 30 日）營運資料，營業額 8.7 億美元，同比增長 15.8%，撇除匯率變動及收購漢拿世特科一個月之影響，營業額按年上升 9.7% 至 8.3 億美元。另外公司表示美國向輸美的中國產品啟動 301 法案額外征收關稅的產品，佔公司年度營業額少於 5%。

◇ 宏業集團（196.HK）發布盈利預告，公司預計 2018 年上半年虧損將同比減少約 60%-80% 至人民幣 0.8-1.6 億元，主要受惠於收入按年有較大幅度增長、資產減值撥備同比有較大幅度減少、及降成本控費用等措施的積極影響。

◇ 中石化油服（1033.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利約人民幣 4 億元，其中核心股東應佔溢利按年增加約人民幣 23.3 億元至 50 萬元（第一季公司核心股東應佔虧損同比縮窄人民幣 10.2 億至 3.3 億元）。主要受惠於期內國際油價的企穩回升，公司主營業務收入同比增長，並實現主營業務毛利率轉正。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年上半年手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 53.6%、17.9% 及 16.3%；其中 6 月增速分別為 83.0%、23.2% 及 35.8%。6 月份手機鏡頭、手機攝像模組及車載鏡頭出貨增速較首 5 月大幅提高。

◇ 亞美能源（2686.HK）公布 2018 年第二季總產量為 2.0 億立方米，同比增加 31.7%，環比上升 7.9%。馬必區塊平均銷售價格為每立方米人民幣 1.59 元，按年大增 39.5%，按季上升 40.7%（包括對第一季度的追溯調整）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)