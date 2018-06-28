美元太強油價漲 印度盧比貶破69創歷史新低

印度盧比兌美元史上首次跌破 69，受到原油價格上漲及新興市場資金外流的影響，這個全球第三大石油消費國的貨幣已創下歷史新低，澳盛銀行 (ANZ) 表示，除非資金重新回流，否則印度盧比還將持續貶破 70。

週四 (28 日) 印度盧比兌美元盤中報下跌 0.7%，報 1 美元兌 69.09 盧比，跌破 2016 年 11 月的史上新低 68.86，累計今年以來跌幅逾 8%，成為亞洲最弱勢的貨幣。

2017 年中以來，布蘭特原油價格彈升，導致全球經常帳戶和財政赤字的擴大，而印度依賴進口來滿足約 2/3 的燃料需求，成為油價上漲最敏感的國家之一。

隨著油價 (白線) 節節高漲，印度盧比 (藍線) 兌美元貶破 69，創下歷史新低。(來源：Bloomberg)

印度 4 月通膨率 4.6%，5 月通膨率更來到 4.87%，超過設定的目標 4%，央行為遏制盧貶值引發的通膨壓力，已於 6 月 6 日進行 4 年來首度升息，將回購利率上調 25 個基點至 6.25%，逆回購利率升至 6%。

澳盛銀行亞洲區研究主管 Khoon Goh 表示，印度股、債市連續第五個月出現資金外流，情形若未好轉，盧比兌美元可能進一步貶破 70 美元。

巴克萊銀行對印度盧比走勢更為悲觀，現在將印度盧比兌美元年底前下看至 72；而星展銀行則預估 2019 年 6 月時盧比將貶至 71。

今年初以來，外資減持以盧比計價的政府和公司債券 61 億美元，並從印度股市中提現 7.85 億美元，外資自印度撤出使得盧比今年以來跌幅逾 8%，成為亞洲表現最差的貨幣。

根據野村控股的數據，油價每上漲 10 美元就會讓印度的國內生產總值減少 0.4%，使印度的經常帳更為惡化，並可能推高印度通膨率 30-40 個基點。

印度的外匯存底在截至 6 月 15 日前的九週內，有八週處於下跌，表明央行已經開始出手干預遏制印度盧比的跌速。

駐新加坡的野村證券貨幣策略師 Dushyant Padmanabhan 表示，我們對新興市場的看法仍然謹慎，尤其是印度盧比還受到油價上漲的打擊，所有這些不確定可能仍會持續一段時間。