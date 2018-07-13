紐約匯市—美通膨壓力升 加上貿易戰受惠 美元兌日元刷新6個月高點

週四 (12 日) 交易，美元兌日圓走強站上 6 個月高點，係因紮實的通膨數據和持續一週的漲勢支撐，投資者相信美元能因貿易戰受益而帶來動力。

日圓和美元都受惠於避險特質，但在地緣政治不穩定時，日圓受惠避險特質的程度往往大於美元，因此現在日圓走貶，意味著市場看漲美元的原因不只是安全考量。

雖然一些分析師最初認為貿易緊張情緒會阻礙美元上漲，但現在已不再堅持這觀點，上週美銀調查報告指出，自春季以來，投資者的想法已經轉變，市場認為貿易戰會推升美元，且美國撐過貿易戰低潮的能力優於其他經濟體。

BMO Capital Markets 全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示，「貿易戰可能兌美元有利，因為美國貿易赤字，所以如果找到削減貿易赤字的方法，而且有相同的資金流動，那麼一夕之間，資金流動都會支撐美元。」

美元兌日圓上漲已經持續 7 日，週三打破重要心裡關卡 112，為自 1 月 10 日後首次，週四美元兌日圓再次刷新 6 個月高點至 112.47。

Anderson 表示，「通常股市像昨天那樣出現拋售潮的時候，日圓會是 G10 貨幣中表現最好的，但昨天的表現一點也不好。」

美元兌多數主要貨幣維持前一日漲勢，部分原因在於週四美國消費者物價報告顯示，通膨壓力穩定增強，恐讓 Fed 逐步升息。

週三公布的報告顯示，6 月美國生產者物價年增率達到 6 年半來最高。

Forex.com 貨幣分析師 Fawad Razaqzada 表示，「投資者積極投資美元，是因為美國利率更高且預計未來幾個月貨幣狀況將進一步收緊。」

ICE 美元指數上升 0.1% 至 94.79，為 7 月 3 日以來最高點。

WSJ 美元指數則持平在 88.45。

週三晚間，《彭博》報導，中美官員考慮展開貿易對話，最終可望達雙邊協議。中國人民幣週四上漲。

美元兌離岸人民幣下跌 0.5% 至 6.6892、美元兌在岸人民幣下跌 0.2% 至 6.6689。