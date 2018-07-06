巨頭爭霸！Netflix和亞馬遜搶灘全球第二大流媒體市場

亞馬遜和 Netflix 正在激烈爭奪印度流媒體市場，但事實證明，這可能並不容易。

雖然曾經遭受糟糕的網路基礎設施和低家庭收入的影響，作為全球第二大網路市場的印度在近幾年已經顯示出巨大的市場潛力。這引發包括 Netflix、亞馬遜在內的影音巨頭爭奪。

Netflix 本周在印度發布了其首個印度語系系列影片《Sacred Games》，而在上個月，其發布了有關女性禁忌話題的《Lust Stories》系列；而在亞馬遜方面，其計劃發布針對印度的第四部原創劇《Comicstaan》。

兩家公司都採取了較為激進的宣傳，這從另外一個側面反映出兩家公司的焦慮：同時於 2016 年進軍印度市場的影音巨頭們現在大幅落後與本土影音公司，同時這種落後還在擴大。

印度流媒體市場的領導者是 Hotstar，由二十一世紀福斯旗下的 Star India 所擁有，其大約占有印度按需流媒體市場的 70%。其 CEO 在接受 CNBC 採訪時稱其每月有 1.5 億的活躍用戶，與之相對的是 Netflix 在印度的用戶數量不到 100 萬。

阻礙 Netflix 的有價格因素：Hotstar 在印度市場採取激進的定價策略，其每月收費約 3 美元，與 Netflix 不同，其營收更加依賴廣告收入。而 Netflix 在印度最便宜的項目也要 7.3 美元每月。亞馬遜則採取較為積極的定價策略，其包含影音、音樂、包裹遞送的 Prime 會員在印度年費為 14.5 美元。

相關的消費者行為也構成障礙，與美國市場不同，印度消費者不願意從有線電視轉向流媒體服務。這部分是由價格所引起的：不同於美國市場每月 100 美元的訂閱費用，印度的有線電視月訂閱總費用在過去的 20 年裡長期低於 4 美元每月。

除了價格外，內容本身也對訂閱數字造成影響。相關調查顯示，體育賽事和本地內容對於將新用戶引入影音平台依然至關重要。而 Hotstar 擁有印度板球賽事絕大多數流媒體版權。在去年的競標中，Facebook 在印度板球 IPL 錦標賽的數字版權競標中輸給了 Hotstar。

除了面對本土的競爭者，更多巨頭也在湧入印度流媒體市場，CNBC 援引印度製作公司 Shemaroo 消息，中國巨頭阿里巴巴和 Facebook 也計劃很快進入本地流媒體市場。

巨頭們逐鹿印度流媒體市場很大程度上代表着其增長的需求。以 Netflix 為例，今年以來，其股價已經翻倍。外界對於其看多的最重要理由就是其國際增長前景。銀美林分析師 Nat Schindler 認為：「如果 Netflix 能夠在國際上達到合理的滲透水平，Netflix 仍然擁有巨大的機遇。Netflix 將在其參與的每個單獨市場中面臨不同程度的競爭、監管和經濟狀況，但其大規模的內容應該能幫助其成為所有市場中占主導地位的流媒體播放器。」

『新聞來源／華爾街見聞』